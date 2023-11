Com a saída de João Galamba, o primeiro-ministro vai assumir as pastas referentes ao Ministério das Infraestruturas.

15 Novembro 2023, 11h17

O primeiro-ministro vai assumir a pasta do Ministério das Infraestruturas até à tomada de posse do novo Governo. A informação consta no site da Presidência da República e dá conta que João Galamba não será substituído, uma solução que terá sido acordada esta terça-feira entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.

“Nos termos do número 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 32/2022, de 9 de maio, com a exoneração do Ministro das Infraestruturas as suas funções foram assumidas pelo Primeiro-Ministro”, pode ler-se no site da Presidência.

No mesmo pode ler-se que o Presidente da República “aceitou a proposta de recondução de Frederico André Branco dos Reis Francisco, anterior Secretário de Estado das Infraestruturas, como novo Secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas, na dependência do Primeiro-Ministro”.

A 13 de outubro, João Galamba apresentou o pedido de demissão do Governo. Em comunicado, o ex-ministro das Infraestruturas explicou que a sua decisão surgiu “após profunda reflexão pessoal e familiar”, acrescentando que “é a única decisão possível para assegurar à minha família a tranquilidade e discrição a que inequivocamente têm direito”. Ainda assim sublinhou que em momento algum sentiu que não tinha “as condições políticas de que dispunha para o exercício das minhas funções”.