António Godinho também crítica comunicado interno de Tomás Correia

A Lista C de candidatura à Associação Mutualista também veio a público, à semelhança do que tinha feito a Lista B de Ribeiro Mendes, criticar o comunicado do Conselho de Administração da Associação Mutualista Montepio Geral, enviado internamente esta semana, sobre as últimas notícias vindas a público sobre a Instituição, nos três canais de televisão.

Na opinião da lista liderada por António Godinho, este comunicado da Associação liderada por Tomás Correia “pretende manipular os trabalhadores do Universo Montepio de modo a que estes apoiem a Lista A, institucional”.

Essa opinião consta de uma comunicação enviada aos associados da Associação Mutualista, em que a Lista C, candidata a todos os órgãos sociais da AMMG (Associação Mutualista Montepio Geral), vem dizer que “repudia, como sempre fez, todas as alegações que a queiram ‘colar’ a quaisquer notícias ou informações veiculadas pelos Orgãos de Comunicação Social, apelando à inteligência dos trabalhadores, que viram, como todos, que o suporte da maior parte das notícias foi documentação interna, a que nenhum elemento da Lista C tem ou alguma vez teve acesso, como é óbvio”.

Recorde-se que a Associação Mutualista, esta semana, enviou um comunicado interno sobre as recentes reportagens televisivas envolvendo a Caixa Económica durante a liderança de Tomás Correia, dizendo que as notícias sobre o Montepio visam condicionar as próximas eleições da Associação no dia 7 de dezembro. “O Conselho de Administração da Associação Mutualista Montepio Geral desencadeará os meios apropriados no sentido de ver reparados os danos causados à boa imagem do Grupo e das pessoas que o compõem. E fá-lo-à sem qualquer contemplação, mormente quando se trate da defesa do profissionalismo das pessoas”, disse a Mutualista.

“Na passada sexta-feira, dia 23 de novembro, todos os canais generalistas de televisão (RTP1, SIC e TVI) abriram os seus telejornais da noite veiculando notícias sobre o Montepio, recorrendo alegadamente a informação interna que, de forma descontextualizada ou truncada, ajudou a alimentar histórias apenas com um objetivo: influenciar e condicionar o processo eleitoral em curso”, disse ainda a Associação liderada por Tomás Correia.

Ora a Lista C “considera que a esmagadora maioria dos trabalhadores do Universo Montepio é completamente alheia a quaisquer tentativas de manipulação do processo eleitoral, sabendo que muitos resistem estoicamente a pressões fortíssimas para alinharem em processos ilegais e manipulatórios do ato eleitoral”.

Portanto para António Godinho “é absolutamente inadmissível que a equipa de gestão de Tomás Correia, num documento emitido a partir da estrutura de comunicação da Associação e dirigido a todos os trabalhadores do Universo Montepio, exerça uma coação extraordinária e inqualificável sobre os trabalhadores, ao querer que eles assinem um manifesto a favor de Tomás Correia; esta é uma situação que exige uma tomada de posição inequívoca do regulador e da gestão executiva da Caixa Económica Montepio”, desafia a Lista C.

“Os trabalhadores do Universo Montepio sabem muito bem quem protege quem, quem beneficia quem, quem é prejudicado nas suas carreiras, como e porquê”, diz Godinho. Ou seja, “têm sentido na pele as injustiças e a discriminação” e por isso “não venha agora o Conselho de Administração da AMMG vitimizar-se, como se fizesse ou tivesse alguma vez feito uma gestão de recursos humanos séria, transparente e defensora dos direitos e dos interesses dos trabalhadores”, lê-se no comunicado.

“O Conselho de Administração da AMMG não desmente, nos seus inúmeros comentários e intervenções, quaisquer factos de que é acusada nas notícias que refere e que repudia”, realça a Lista C.

A Lista liderada por Godinho diz que “reitera que as suas críticas, na defesa do seu programa e dos interesses dos Associados e Trabalhadores, são sempre dirigidas à equipa de gestão liderada por Tomás Correia, pela grave depauperação de valor que a sua gestão causou à Instituição e aos seus associados, colocando em risco, eles sim, os postos de trabalho da AMMG”.

Diz o comunicado que “a Lista C nunca criticou os trabalhadores do Universo Montepio, pois estes, mesmo os poucos que cedem a chantagens e pressões da equipa de gestão de Tomás Correia, são as primeiras vítimas da sua gestão ruinosa e irresponsável, como todos os números comprovam e todas as notícias revelam”, acusam.

Esta Lista diz que “é a única que, tendo em conta as pessoas que a incluem e a apoiam, defenderá consequentemente os trabalhadores do Universo Montepio e pugnará pelos seus interesses”.

Por fim a Lista C “lamenta mais uma vez” que Tomás Correia “insista em arrastar pela lama a reputação da AMMG, ao não se afastar voluntariamente dos cargos que ocupa no Universo Montepio, e que tente mais uma vez manipular os trabalhadores”.

“Na certeza de que a verdade virá ao de cima muito brevemente, pois, como disse Abraham Lincoln, pode-se enganar a todos por algum tempo; pode-se enganar alguns por todo o tempo; mas não se pode enganar a todos todo o tempo”, cita a equipa de Godinho no comunicado.