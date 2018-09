António Mota espera que visita de Costa a Angola desanuvie relações e garanta reforço do financiamento

“Desanuviamento político, desde logo, e depois disso espero que haja a assinatura do protocolo e, nomeadamente (…) um reforço da linha de financiamento para Angola, que seria bom para as empresas portuguesas que lá estão”, disse o presidente do conselho de administração da Mota-Engil, António Mota, em declarações à Lusa. Para o empresário, o que as empresas portuguesas de muitos setores, e também do da construção, precisam é de estabilidade no mercado angolano.

Daí também a importância da visita de dois dias que António Costa realiza aquele país e que começa esta segunda-feira. “A visita do primeiro-ministro a Angola e depois também, a confirmar-se, a do Presidente da República angolano a Portugal são positivas para os dois países. Portugal precisa do mercado angolano para muitos dos seus setores da economia e Angola sempre teve como referência o nosso país em termos de estabilidade, ligações familiares, cultura” afirma o empresário, e acrescenta: “atravessámos um período árduo”.

“Não é que não tivesse havido relações entre as empresas e os cooperantes que estão em Angola e os angolanos, mas houve algum virar de costas que, a meu ver, já está ultrapassado, e ainda bem porque tudo vai ser mais fácil”, diz o empresário. António Mota defende que é preciso “movimentos de cá para lá e de lá para cá, empresários portugueses em Angola e (…) empresários angolanos em Portugal, num relacionamento político diferente e numa transparência também diferente”, que na sua opinião “verifica-se já hoje em Angola”.