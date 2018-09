Antonoaldo Neves diz que tarifas da TAP para o Funchal “estão em linha com as da concorrência”

O presidente da TAP, Antonoaldo Neves, disse que as tarifas que a TAP pratica para o Funchal estão em linha com as da concorrência, durante a audição da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

Na audição o presidente da TAP disse ainda que a companhia aérea “não faz qualquer tipo de descriminação”, e que as tarifas praticadas para a Madeira “estão em linha com as da concorrência” acrescentando que os cancelamentos por motivos não meteorológicos na Madeira “estão em linha” com os restantes aeroporto nacionais.

O deputado Paulo Rios afirmou na comissão que a Madeira “está sequestrada no seu próprio território” questionando “quem é que manda na TAP”, e como se protege o madeirense que não pode comprar bilhete em alturas de maior procura.