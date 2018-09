Antram: Novo Contrato Coletivo de Trabalho entrou em vigor

Ler mais

camioes acaba de entrar em vigor, diz a associação em comunicado.

O documento, agora publicado no Boletim de Trabalho e Emprego (BTE), “resulta de um período negocial de mais de dois anos e contempla uma revisão global ao anterior CCTV, sendo, na realidade, um novo contrato coletivo para o setor”, diz a Antram.

“Aspetos como a profissionalização do setor com maior responsabilização, flexibilização para as empresas e alteração das estruturas e valores remuneratórios foram objeto de alterações significativas”, adiantam. O novo Contrato proíbe motoristas de realizar cargas e descargas.

“Reconhece-se que a aplicação do novo CCTV irá implicar um esforço acrescido para as empresas que irão deparar-se com um aumento médio dos seus custos estimado em cerca de 10%”, afirma a associação.

A última revisão salarial para o setor ocorreu em 1997, ou seja, há mais de 21 anos. A Antram lembra que “mais de 21 anos passaram sem que houvesse acordo entre os parceiros sociais, no que a aumentos salariais diz respeito. Trata-se, portanto, de um momento histórico no setor do transporte rodoviário de mercadorias, que valoriza o setor e as suas empresas e, ainda, a carreira de motorista de pesados, em Portugal”.

“A sustentabilidade do setor impunha, há muito, uma alteração no seu enquadramento, de forma a combater alguns dos seus principais constrangimentos. Refira-se, por exemplo, a cada vez mais premente falta de motoristas e a proliferação da concorrência desleal dentro do próprio setor”, destaca a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários. “Apesar do impacto que esta regulamentação traz para a estrutura das empresas, crê-se que o novo CCTV conseguirá trazer maior equidade ao setor, tornando-o também mais atrativo”, afirmam.

“O novo CCTV pretende, ainda, colmatar um dos atuais flagelos do setor relacionado com a realização das operações de cargas e descargas que, atualmente, os motoristas são obrigados a efetuar nos principais centros logísticos. Como regra geral, passa a ficar claro no novo CCTV, a proibição de os motoristas procederem a operações de cargas e descargas”, acrescentam.

“A assinatura do novo Contrato assume-se como a primeira fase de um processo que a Antram pretende continuar a desenvolver com os parceiros sociais, adequando-o sucessivamente para que represente a nova realidade setorial. Neste sentido, foi já nomeada a Comissão Paritária que irá realizar reuniões regulares nas quais irão ser elaboradas “Atas Interpretativas” com vista a uma total clarificação da aplicação do CCTV”, conclui a Antram.