A comunicação ao país que o primeiro-ministro fez no passado sábado merece ser analisada com atenção, mas mais por aquilo que deixou transparecer nas entrelinhas do que por aquilo que António Costa efetivamente disse.

A primeira conclusão a tirar é que o primeiro-ministro está de facto preocupado com a investigação em curso. Costa sabe que não se trata de um fait-diver e que, no cenário mais benigno, estaremos perante mais uma situação de promiscuidade entre o poder político e os grandes negócios, com a agravante de ter sido revelado o envolvimento do próprio gabinete do primeiro-ministro. Caberá aos tribunais decidir se ocorreu ou não a prática de crimes ou outras ilegalidades, mas aquilo que veio a público nos últimos dias não é propriamente edificante para qualquer um dos envolvidos.

A segunda conclusão é que, embora de forma incompreensível mantenha o arguido João Galamba no cargo de ministro, António Costa não tem problemas em deixar cair e renegar Vítor Escária e o seu velho amigo Diogo Lacerda Machado. Sendo que, no caso deste último, não se compreende a aparente surpresa do primeiro-ministro em relação ao facto de o advogado ser referenciado publicamente como “facilitador”, devido à proximidade pessoal entre ambos.

O próprio António Costa contribui decisivamente para essa proeminência pública do seu amigo, logo a partir do momento em que, poucos meses após tomar posse como primeiro-ministro, o escolheu para mediar as negociações entre Isabel dos Santos e o Caixabank, numa altura em que aqueles acionistas do BPI travavam um braço-de-ferro pelo futuro do banco. Na altura, os acionistas do BPI tiveram a “gentileza” de aceitar aquela inesperada mediação proposta pelo primeiro-ministro, segundo noticiou o “Negócios”.

Veio depois o reforço da participação do Estado na TAP e a indicação de Lacerda Machado para a administração da companhia aérea, sem que o advogado tivesse alguma experiência ou conhecimento relevante sobre o sector da aviação.

Além disso, Lacerda nunca deixou de estar ativo nos bastidores de vários grandes negócios onde os seus contactos políticos fossem úteis. Não por acaso, o semanário NOVO noticiou em 2021, em manchete, o facto de o amigo do primeiro-ministro ter sido contratado pelo fundo acionista do Start Campus, empresa que hoje está no centro do caso Influencer. Na capa do semanário, que na altura ainda não pertencia à Media9Par, surgiam as fotografias de Diogo Lacerda Machado e António Costa, ambas com grande destaque.

Será, por isso, no mínimo estranho que Costa não tenha percebido durante estes oito anos que o seu amigo ganhava a vida como lobista informal, fazendo uso dos seus contactos políticos ao mais alto nível, porque o resto do país percebeu perfeitamente. E todo o país percebeu também que dava muito jeito ao primeiro-ministro ter alguém da sua confiança pessoal na TAP e em outros dossiers muito relevantes. Não lhe fica bem, por isso, vir agora dizer que afinal “um primeiro-ministro não tem amigos”.

A terceira conclusão a retirar é que o timing da intervenção foi infeliz e é natural que, como disse ontem o comentador Luís Marques Mendes, seja interpretada como uma eventual tentativa de condicionar o poder judicial. Porquê falar no sábado e não depois da decisão, prevista para esta segunda-feira, das medidas de coação que serão aplicadas aos arguidos?

A quarta conclusão tem a ver com a forma como António Costa e este PS encaram os grandes negócios, sobretudo aqueles que proporcionam grandes rendas. O mesmo primeiro-ministro que sempre recusou baixar o IRC, que criou mil e uma contribuições especiais e outras taxas e taxinhas e que, entre outras coisas, prometeu acabar com o regime dos Residentes, Não Habituais quer agora convencer-nos de que a melhor forma de atrair investimento para o nosso país é através de um sistema que descomplica processos, mas só para alguns. Ao que parece, como temos visto pelo que tem sido divulgado, descomplica para aquelas empresas que têm bons contactos a nível político. É toda uma visão do mundo que nos deve fazer refletir sobre qual deve ser o papel dos governos na atração de investimento, nomeadamente se deve ser pela criação de “vias rápidas” para certos projetos ou se pela criação de um ambiente de negócios concorrencial e transparente, onde todos tenham idêntico tratamento e igualdade de oportunidades.