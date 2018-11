Ao terceiro dia, Parlamento aprova adicional IMI e chumba taxa de proteção civil

Ao terceiro dia na maratona de votação das quase mil propostas apresentadas pelos partidos em sede de especialidade, a aprovação de um novo escalão no adicional ao IMI e o chumbo da taxa de proteção civil e do alargamento da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) às energias renováveis que operam em regime de mercado, marcaram o dia.

Esta quarta-feira, o Parlamento aprovou a alteração do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), criando um novo escalão, com valor superior a 200 milhões de euros. A proposta do Bloco de Esquerda (BE) e do PCP foi aprovada com os votos a favor dos dois partidos e do PS. Já o CDS e o PSD votaram contra. Deste modo, no próximo ano, as pessoas singulares que detenham um património imobiliário de valor global acima de dois milhões de euros vão passa a pagar uma taxa adicional ao IMI de 1,5%, passando a existir três taxas desta natureza.

No entanto, a nova taxa de proteção civil que já tinha morte anunciada, foi efetivamente chumbada pelo o PCP, o BE, o PSD e o CDS, que inviabilizaram assim uma nova contribuição municipal de proteção civil a suportar pelos proprietários de prédios urbanos e rústicos, em todos os 308 municípios. A taxa de proteção civil foi criada pela Câmara de Lisboa, em 2015, sendo um dos custos que os senhorios podem deduzir no valor bruto das rendas. Ao ser devolvido o montante pago, este deixa de poder contar como encargo nas declarações dos anos anteriores. Assim, esses proprietários terão de entregar uma declaração de substituição relativa a esses anos. Na prática, têm de indicar o montante que lhes foi devolvido, sem juros.

O Parlamento colocou ainda um travão à pretensão do BE de estender a proposta que coloca fim à isenção à produção em regime especial (PRE), desde 2014, inscrita na proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) e que os produtores de energias renováveis que operam em regime de mercado continuam isentos do pagamento da CESE. A proposta ficou pelo caminho, com os votos contra do PS e do PSD, a abstenção do CDS-PP, tendo tido apenas os votos a favor do BE e PCP.

Na proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), entregue a 15 de outubro, na Assembleia da República, o Governo inclui a proposta negociada com a esquerda, que “a produção de eletricidade por intermédio de centros eletroprodutores que utilizem fontes de energia renováveis” que esteja “abrangida por regimes de remuneração garantida” assim como os “aproveitamentos hidroelétricos com capacidade instalada igual ou superior a 20 MW (megawatts)”, passem a pagar a CESE. Os bloquistas defendiam que a isenção diminui drasticamente a receita, estimada na proposta do Governo em 30 milhões de euros.

Esquerda critica Leal Coelho, mas presidente da COFMA diz estar “a cumprir a Constituição e a lei”

O dia foi ainda marcado por um mau estar entre a esquerda e presidente da Comissão A polémica surgiu esta terça-feira e voltou a repetir-se na votação na especialidade desta quarta-feira. Em causa está a decisão de Teresa Leal Coelho em não admitir a votação propostas a alterações legislativas. Esta quarta-feira, a tensão resultou de uma proposta bloquista sobre o agravamento da taxa de IMI para imóveis degradados e devolutos, depois de terça-feira, a questão ter surgido na sequência de uma proposta do BE, PCP e PEV sobre a redução do IVA da luz na componente fixa da fatura.

A presidente da COFMA defendeu que “todas as propostas que visem alargar o objeto, a extensão de uma alteração legislativa, são na apreciação que faço inconstitucionais”. Teresa Leal Coelho recordou um episódio semelhante do ano anterior e afirmou que “foi a minha posição face a todas as propostas. É uma posição de interpretação jurídica”.

“Não estou a fazer política, estou a cumprir a Constituição e a lei”, garantiu, acrescentando “não estar a avaliar o conteúdo da proposta”. O deputado comunista João Oliveira defendeu que Teresa Leal Coelho não “condições, nem capacidade para exercer as funções que exerce”, considerando “inadmissível”. Já o líder do BE, Pedro Filipe Soares, considerou uma “desautorização” do plenário.