APEMIP diz que OE 2019 ignora e penaliza a habitação

“Num período em que os problemas habitacionais se acentuam no País, propostas para a dinamização do arrendamento e promoção de habitação acessível ficam esquecidas”, diz a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal.

“Há mais de um ano que a APEMIP tem vindo a alertar para as dificuldades habitacionais que os jovens e famílias portuguesas enfrentam para conseguir comprar ou arrendar casa”, diz a associação em comunicado.

No rescaldo da aprovação do Orçamento de Estado para 2019, “que deixa completamente de lado os incentivos ao arrendamento e à habitação acessível, a APEMIP manifesta a sua insatisfação e preocupação face ao futuro dos cidadãos nacionais, que se encontram cada vez mais no limbo do “nem-nem”: nem têm condições para comprar, nem têm condições para arrendar”, alerta a organização. “Vai passar mais um ano sem que nenhuma medida seja tomada para dinamizar o mercado de arrendamento e promover a habitação acessível”.

“Se o Estado pensa que o mercado, por si só, poderá sanar as necessidades

dos cidadãos nacionais, está muito enganado”, acrescenta.

O mercado tem um problema, alerta a associação, que acrescenta que está a deixar de ser só em Lisboa e no Porto e “é preciso agir do lado da oferta, ou seja, promovendo incentivos para que haja uma renovação de stock imobiliário, tanto no arrendamento como no mercado de compra e venda, e assim uma harmonização dos preços praticados. As medidas que vemos até agora, como o aumento do AIMI, só vêm penalizar a procura, em vez de reconhecer a sua importância na criação de riqueza e de valor. Uma vez mais, parece que a intenção é acabar com os ricos, em vez de ser de acabar com os pobres”, diz o Presidente da APEMIP.

Não tenhamos dúvidas de uma coisa: daqui a um ano, os problemas habitacionais serão mais graves do que são agora”, diz Luís Lima, Presidente da APEMIP.

Para o representante das imobiliárias, “é absolutamente incompreensível que, perante as dificuldades que jovens e famílias hoje enfrentam no acesso à habitação, o Governo passe ao lado da questão, ignorando a necessidade de tomar medidas imediatas que facilitem a dinamização do mercado de arrendamento e do acesso à habitação acessível, que só será feito com a necessária intervenção estatal”, diz a associação.

Para o dirigente Associativo, Luís Lima, há interesses políticos que estão a ser privilegiados em detrimento dos interesses dos jovens e famílias portuguesas.