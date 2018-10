Apenas 5% dos portugueses reconhece pagar despesas fora do prazo, diz estudo da Cetelem

O peso das despesas fixas dos portugueses no orçamento familiar aumentou no último ano, mas a facilidade em pagar despesas inesperadas também, segundo um estudo da Cetelem.

O ‘Observatório Cetelem Literacia Financeira’, publicado esta quinta-feira, dia 4, conclui que o peso das despesas mensais fixas regista em 2018 um aumento, ao representar mais de 50% do orçamento familiar para 34% dos portugueses – mais 10 pontos percentuais (p.p.) do que no último ano.

Segundo os dados analisados, os indivíduos com 35 e os 54 anos e residentes no Porto e Lisboa representam a maior fatia desta realidade.

Existe ainda assim uma diminuição da percentagem de inquiridos que já sentiram dificuldades em pagar as suas despesas mensais fixas: dos cerca de 59% em 2017, este valor diminui para 40% em 2018. Atualmente, 83% das pessoas efetuam os pagamentos das despesas fixas mensais antes ou dentro do prazo, 16% pagam antecipadamente, 34% no limite do prazo e, 33% no prazo. Apenas 5% afirmam pagar depois do prazo.

“Em 2018 a percentagem de portugueses que assume não conseguir suportar eventuais despesas extra é de 28%, enquanto 37% admite ter disponibilidade financeira para fazer face a gastos extraordinários. No entanto, apenas 14% do total de inquiridos refere ter capacidade para comportar despesas extra acima dos 500 euros. Os inquiridos residentes no Centro do país foram aqueles que manifestaram menor incapacidade para suportar este tipo de despesas”, pode ler-se no estudo.

O estudo 2018 inquiriu 500 indivíduos entre 16 a 19 de julho.