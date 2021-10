Apoio à parentalidade em debate no Parlamento. Assista em direto

Nesta entrevista conduzida por Filipe Alves, diretor do JE, António Mendonça e António Rebelo de Sousa, que são respetivamente o candidato a bastonário e o candidato a vogal da direção da Ordem, propõem-se a colocar esses profissionais ao serviço do crescimento económico do país, nomeadamente no que diz respeito ao acompanhamento e monitorização do Plano de Recuperação e Resiliência.