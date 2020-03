Apostas online: FC Porto já é favorito para chegar ao título nacional

O empate do Benfica diante do Moreirense (1-1) na segunda-feira e consequente vitória do FC Porto nos Açores frente ao Santa Clara (1-2) levou a uma reviravolta nas contas da liderança da Liga NOS, deixando agora os ‘dragões’ com mais um ponto que os encarnados, assumindo desta forma o primeiro lugar do campeonato.

No entanto não foi só na tabela classificativa que os azuis e brancos ultrapassaram as ‘águias’. Nas casas de apostas desportivas online, como por exemplo, da bet.pt, os apostadores mostram já uma nova tendência de aposta para o campeão nacional. As odds atuais para vencer o campeonato ditam agora um ligeiro favoritismo aos comandados de Sérgio Conceição.

A odd para a conquista do título de campeão é agora de @1.83 a favor dos portistas, enquanto a formação orientada por Bruno Lage perde regista agora uma odd de @1.90 para reconquistar o título de campeão nacional.

Pedro Garcia Head of Marketing da bet.pt refere que “esta é sem dúvida uma jornada que trouxe uma nova realidade ao mercado que temos disponível para o campeão português. Neste momento temos Porto e Benfica separados por um ponto, o que acaba por dar algum equilíbrio nas nossas odds e torna a incerteza das apostas do vencedor uma incógnita jornada após jornada”.