App da Eleven Sports descarregada mais de 100 mil vezes em Portugal

A operar em Portugal desde o mês de agosto, a Eleven Sports revelou que a sua aplicação para iOS, Android e Chromecast superou mais de 100 mil downloads e que o sítio da Eleven Sports Portugal tem atingido “uma média diária superior a um milhão de pageviews”, segundo o comunicado enviado à redação esta sexta-feira.

“Para parte deste crescimento tem contribuído a ligação que temos criado com os fãs, influenciadores, antigos jogadores e a relação estratégica com cada uma das Ligas Europeias, no qual detemos direitos desportivos para Portugal e onde temos feito uma abordagem inovadora”, afirmou o diretor de marketing e comunicação da Eleven Sports Portugal Nuno Filipe Miranda.

Uma estratégia que o responsável da empresa garante que “o canal irá manter”.

“A forte aposta nos canais digitais e redes sociais, de forma inovadora, tem permitido à Eleven Sports um crescimento rápido e sustentado da sua base de seguidores e fãs tendo ultrapassado já a barreira dos 150 Mil seguidores”, lê-se no comunicado da operadora e distribuidora de conteúdos desportivos, detidos em exclusivo pela Nowo.

Questionada pelo Jornal Económico, a Eleven Sports Portugal continua sem revelar números absolutos relativos ao número de subscritores em Portugal, sobretudo “por estar integrada num grupo”. Ainda assim, alguns dados tem sido revelados quanto ao alcance da empresa corrente da Sport TV.

Em outubro, a Eleven Sports disse ter aumentado os seus subscritores em 112%, após a transmissão em direto no Facebook do jogo Barcelona-Sevilha, a contar para a nona jornada da primeira liga espanhola, no dia 20 desse mês.