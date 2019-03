Apple anuncia serviço de streaming: Apple TV+

Após meses de incógnita, a Apple revelou o rumor de um serviço de televisão durante um evento em Cupertino, no teatro Steve Jobs.

Este novo serviço é uma evolução da aplicação Apple TV, e apresenta uma variedade de produtos de streaming e uma espécie de televisão, com acesso a jogos em direto, já dentro da existente Apple TV. Para além de apresentar conteúdos de outras fontes, a Apple TV+ também irá ter produções próprias.

A ideia principal em que a empresa de Tim Cook se sustenta é que a Apple TV seja uma fonte de entretenimento, seja por subscrição de cabo, por Hulu ou por outros serviços. No entanto, os produtos não irão só ficar na Apple TV, mas também no iPhone, iPad e Macbook. Ainda assim, a aplicação para Mac só deve chegar no outono, enquanto a Apple TV chega já em maio.

Quando o consumidor está com dúvidas sobre o que ver, a Siri ajuda e depois o serviço é personalizado consoante o que o utilizador gosta, de acordo com o que já assistiu. Como o serviço planeia unir séries, notícias, desporto e filmes nos dispositivos, também vai ser possível subscrever determinados canais, como o Showtime, onde depois o utilizador tem acesso a todas as séries que aquele canal transmite.

O diretor cinematográfico Steven Spielberg subiu ao palco para anunciar um remake da série televisiva “Amazing Stories”. Ainda assim, Spielberg não foi a única surpresa no palco. Reese Witherspoon, Jennifer Anniston e Steve Carell apareceram no palco para anunciar a nova sitcom “The Morning Show”. Alfre Woodard e Jason Momoa também apareceram no evento para anunciar a nova série de viagens e Kumail Nanjiani anunciou “Little America”, programa focado em imigrantes.

O realizador de “Star Wars”, J.J. Abrams, apareceu ao lado da cantora Sara Bareilles para anunciar um novo programa “Little Voice”. A Apple está a planear gastar 2 mil milhões de dólares (1,77 mil milhões de euros) só este ano em conteúdos originais, de forma a concorrer com as outras plataformas como Netflix, Hulu e Amazon.

Peter Stern, da administração da Apple, explicou a criação de uma nova experiência de televisão que permite ao consumidor pagar apenas pelos canais que quer, tudo na mesma app, com a password que já têm. Estes canais dizem respeito aos conteúdos próprios mas também a parceiros, onde estão incluídos a HBO, Showtime e CBS. Ver tudo on-demand e sem anúncios, descarregar programas para ver mais tarde e qualidade de áudio e imagem fazem parte da proposta de valor do novo serviço.

Este novo serviço vai custar 9,99 dólares (8,82 euros), e está presente na Amazon Fire, Roku, LG, Samsung e dispositivos Apple.