Apple corta produção de três novos modelos de iPhone

A Apple reduziu a produção de três novos modelos de iPhone (XS, XS Max e XR) lançados no passado mês de setembro, segundo indica a agência “Reuters”, citando o “Wall Street Journal” desta segunda-feira.

A fabricante de telemóveis deixou os investidores em choque ao revelar uma previsão de vendas menor que a esperada para o último trimestre do ano, que coincide com a época natalícia, o que levou alguns fornecedores a alertar para as fracas vendas dos novos modelos.

As previsões têm sido problemáticas em especial para o iPhone XR, com a Apple a cortar o seu plano de produção em um terço das quase 70 milhões de unidades que alguns fornecedores foram convidados a produzir entre setembro deste ano e fevereiro de 2019.

Na última semana, a Apple informou vários fornecedores que reduziu novamente o seu plano de produção para o iPhone XR. A empresa começou a vender a sua última geração de telemóveis o iPhone XS e o XS Max, em setembro, e o modelo XR, em outubro.