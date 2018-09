O iPhone XS e o iPhone XS Max são a evolução do iPhone X mas houve outra novidade low-cost

A Apple apresentou dois updates do iPhone X: os iPhone XS e o iPhone XS Max. Ambos são feitos em aço inoxidável, com acabamentos dourados e são considerados pela Apple o iPhone mais estético alguma vez feito. Com o vidro mais duro alguma vez colocado num iPhone, é de esperar que a durabilidade seja também uma componente importante. Além disso, se cairem à àgua por um período um pouco superior a duas horas, a Apple garanta que bastará secá-los para que estes novos iPhones voltem a funcionar corretamente.

Colocados lado, o iPhone XS e o iPhone 8 Plus têm o mesmo tamanho. A diferença é que o novo iPhone XS é totalmente revestido por um écrã, sem o o home button desde o ano passado. O écrã do iPhone XS terá 5,8 polegadas com 2,7 milhões de pixéis enquanto o écrã do X Max, o maior da Apple, cresce para as 6,5 polegadas, com 3,3 milhões de pixéis.

A Apple revelou ainda que as novas versões do iPhone X têm uma memória interna de 512 gigas.