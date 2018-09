Apple e Amazon levam Wall Street a abrir no ‘verde’

Wall Street abriu esta quinta-feira com ganhos, com destaque para o setor tecnológico. As ações estão a ser impulsionadas pela ideia de que a era da política monetária acomodatícia chegou ao fim depois de a Reserva Federal norte-americana ter subido, na quarta-feira, a taxa de juro de referência pela terceira vez este ano.

O índice industrial Dow Jones abriu com um ganho de 0,13% para 26.418,27 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 avança 0,20% para 2.911,65 pontos. Na tecnologia, o índice Nasdaq ganha 0,39% para 8.021,22 pontos, com a Apple a valorizar 2,17% para 225,21 dólares por ação e a Amazon avança 1,56% para 2.005,66 dólares.

No mercado cambial, a divisa norte-americana aprecia-se 0,39% contra o euro, para 1,1693 dólares, 0,24% face à libra, para 1,3136 dólares, e 0,31% face à par japonesa para 113,08%.

O dólar está a ser fortalecido pelo anúncio de que a Fed subiu a federal funds rate pela terceira vez este ano, concretizando as expetativas dos analistas. A instituição reviu em alta a projeção para a economia dos EUA e os investidores estão a apostar que o banco central se aproxima do fim de um ciclo de aperto na política monetária.

O aumento de 25 pontos base, anunciado esta quarta-feira após a reunião de dois dias de política monetária do banco central, leva os juros de referência para um intervalo entre 2% e 2,25%. Aponta ainda para um novo aumento da taxa no final do ano, mais três em 2019 e um outro em 2020.

A instituição liderada por Jerome Powell fez ainda uma importante mudança no discurso: retirou a palavra “acomodatícia” usada ao longo de vários anos de crise e até agora que indicava que a política monetária se iria manter expansionista.