Apple renova MacBook Air com ecrã Retina e Touch ID

A Apple anunciou hoje em Nova Iorque a tão esperada renovação do MacBook Air que traz este icónico Macintosh para um contexto mais actual em termos de hardware. Os novos computadores ultra portáteis tem agora ecrãs de alta densidade Retina de 13,3 polegadas e duas entradas Thunderbolt 3. Segundo a Apple, a nova geração do MacBook Air tem menos 17 por cento do volume e pesa 1,2 Kg.

As máquinas de entrada de gama tem processadores Intel Core i5 de oitava geração (Amber Lake), 128 GB de capacidade de armazenagem e 8GB de memória RAM. Nos EUA custam 1199 dólares e estão disponíveis para compra no próximo dia 7 de Novembro.

Se quiser uma máquina com um pouco mais de capacidades pode comprar um MacBook Air com até 16 GB de RAM e até 1,5 TB de espaço de armazenagem em SSD. A Apple anuncia que a utilização de componentes de nova geração permitem à bateria do novo MacBook Air dure um dia inteiro.

Outra novidade na gama MacBook Air é a inclusão de um sensor de impressões digitais TouchID, este é o primeiro computador da Apple com um sensor destes que não está integrado na barra interactiva Touch Bar que está disponível em alguns modelos do MacBook Pro. Todos os dados do TouchID são guardados num chip T2 fabricado pela Apple. Este chip também se encarrega da encriptação do conteúdo dos dados no SSD e do assistente pessoal Siri.

O MacBook Air de nova geração vai estar disponível em três cores: dourado, cinza escuro e cinza claro.