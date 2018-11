Apple, Samsung e Huawei: batalha de titãs tecnológicos

O mercado de ‘smartphones’ tem três grandes ‘players’ a nível mundial, segundo um estudo da Strategy Analytics: Apple, Samsung e Huawei. No último trimestre de 2017, a empresa liderada por Tim Cook ocupava o primeiro lugar com um volume de receitas de 61 mil milhões de dólares, cerca de três vezes mais que a sua concorrente direta, a Samsung, que conseguiu 18,9 mil milhões de dólares, e sete vezes mais que a Huawei, que alcançou 8,4 mil milhões de dólares. Isto significa que o mercado de telefones deu à Apple 50% das receitas no final do ano passado.

Em setembo, a marca da maçã apresentou os iPhones XS, XS Max e XR, para além do Apple Watch Series 4. O site especializado “The Verge” questionava: alguma vez nos cansaremos de comprar iPhones? Na mesma altura apresentou a próxima geração do Apple Watch, a que chamou de Series 4. O foco é a saúde, o fitness e a conectividade. O ecrã é ligeiramente maior, mas o design não apresentou mudanças significativas.

Um mês antes, a concorrente Samsung tinha anunciado o Note 9, o novo telemóvel com um grande ecrã de 6,4 polegadas da empresa. Continua a manter a caneta digital, a S Pen, que o distingue de outros equipamentos no mercado e, em relação, ao Note 8, melhorou esta versão em quase todos os componentes. Além de uma bateria de quatro mil miliampéres (a maior da marca) que promete capacidade “para um dia inteiro”.

Já a Huawei apresentou em outubro deste ano, em Londres, o Mate 20 Pro, um telemóvel topo de gama para competir com o iPhone Xs Max da Apple e com o Galaxy Note 9 da Samsung. Entre outros requisitos, a fabricante chinesa dotou o flagship de uma bateria com capacidade de 4.200 mAh, acima dos 3.174 mAh do iPhone Xs Max e dos 4.000 mAh do Galaxy Note 9.

Em novembro de 2017, quando a Apple lançou o novo iPhone X, a Samsung não perdeu tempo para “beliscar” a rival: produziu um anúncio, chamado “Growing Up”, um vídeo que mostrava um fã a fazer um ‘upgrade’ para o modelo mais recente da marca. O vídeo registou oito milhões de visualizações em apenas dois dias.