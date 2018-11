Apple só utiliza energias renováveis, garante vice-presidente da empresa

Lisa Jackson, vice-presidente para área ambiental da Apple, foi uma das oradoras convidadas para a sessão de abertura da Web Summit 2018. Na palestra, que durou 15 minutos, sob o tema “Apple: Business doing well by doing good”, a vice-presidente da Apple falou da importância das grandes multinacionais do globo apostarem na redução das emissões de gases de estufa ao longo das cadeias de valor.

A executiva da empresa mais valiosa do mundo assinalou o empenho da Apple em promover um futuro sustentável, ao anunciar que “proteger o ambiente tem impacto nos lucros e no planeta e que, esta dicotomia, representa uma falsa questão” para os grandes líderes empresariais”.

Lisa Jackson elencou algumas das mais recentes políticas da fabricante do iPhone em contribuir para um futuro melhor. “Ao longo dos últimos dois anos, emitimos cerca de dois mil milhões de dólares em green bonds para demonstrar como as grandes empresas podem reduzir as emissões de CO2″, disse. “Foi a maior emissão de green bonds por uma empresa”.

Além disso, relembrou que a Apple anunciou em abril que “todas as instalações da empresa são alimentadas por energias renováveis”. “Este desafio foi ainda alargado a 23 dos nossos fornecedores” que trabalham ao longo da cadeia de valor da Apple.

Entre 2009 e 2013, Lisa Jackson foi nomeada pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para liderar a Agência de Proteção Ambiental norte-americana (da sigla em inglês, EPA) com o objetivo de reduzir os gases de efeito estufa e proteger a qualidade do ar e da água. Atualmente reporta diretamente ao CEO da Apple, Tim Cook.