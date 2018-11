Apple supera as expectativas e atinge receitas e lucro recorde

A Apple registou no quarto trimestre fiscal, que inclui os meses entre julho e setembro, um lucro líquido de 14.125 milhões de dólares em receitas de 62.900 milhões de dólares e encerrou o ano fiscal com uma receita recorde de 265.595 milhões de dólares e um resultado líquido de 59.531 milhões de dólares.

O mercado esperava que o grupo registasse receita de 61,570 milhões e lucros por ação de 2,78 dólares, mas a venda de cerca de 47,5 milhões de iPhones, 10,53 milhões de iPads e 4,87 milhões de computadores Mac atirou os números do grupo para a estratosfera.

Um dos principais fatores a que o mercado presta atenção quando se trata da Apple é o preço médio de seus smartphones. Tim Cook e a administração parecem ter encontrado uma fórmula para contrabalançar o menor volume de vendas dos seus iPhones: o aumento do custo do gadget, no qual as receitas e os lucros da empresa são sustentados.

O custo médio do iPhone atinge cerca de 770 dólares, mas esse valor deve aumentar à medida que a nova geração de telefones apresentada recentemente vai chegando aos consumidores.

No ano passado, a Apple começou a vender o iPhone X por 999 dólares, tornando este modelo o mais caro do grupo. Por seu turno, o iPhone 8 aumentou o custo em 50 para 699 dólares, quando comparado com o seu antecessor, o iPhone 7. Essa estratégia ajudou a empresa mais valiosa do mundo, de acordo com a capitalização bolsista, a impulsionar os resultados.

Em 2018, a nova linha de iPhones ficou ainda mais cara. O iPhone XR custa 749 dólares, cem dólares a mais do que o iPhone lançado há apenas dois anos, enquanto os modelos XS e XS Max começam com um preço base de 999 e 1.099 dólares, respetivamente.

As ações da Apple acumulam até agora e durante este ano um aumento de quase 30%. Depois de ter conseguido ultrapassar a capitalização bolsista de um trilião de dólares, os títulos do grupo da maçã sofreram, juntamente com o resto do sector tecnológico, o flagelo da volatilidade e das quedas das bolsas de valores registadas no mês passado.