APREN considera que consumo de energia renováveis na Europa fica aquém do Pacto Ecológico Europeu

No ano passado, o consumo energético europeu representou cerca de 15% da eletricidade total consumido por recurso à tecnologia eólica, que atingiu em 2019 um total de capacidade instalada de 205 GW. No balanço do ano, destaca-se que em 2019 foram instalados 15,4 GW de nova potência eólica, repartidos por 11,8 gigawatts em onshore e 3,6 gigawatts em offshore. Este valor de instalações representa um aumento de 27% em comparação com 2018.

De acordo com o comunicado da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), divulgado esta quinta-feira, que cita os números da associação internacional WindEurope, os países que mais contribuíram para este resultado foram o Reino Unido (2,4 gigawatts), a Espanha (2,3 gigawatts), a Alemanha (2,2 gigawatts), a Suécia (1,6 gigawatts) e a França (1,3 gigawatts).

Apesar dos resultados positivos a nível europeu, “verificou-se um significativo abrandamento do mercado alemão, que tem sido consistentemente um motor de desenvolvimento do setor, registando o valor de instalações em onshore (1,1 gigawatts) mais baixo desde o ano 2000″, considera a APREN. Esta crise advém sobretudo de inúmeras dificuldades ao nível do licenciamento dos projetos, com a inclusão de novas imposições e critérios de distância mínima às habitações cada vez mais restritivos, com uma persecução gravosa em vários projetos.

Olhando para Portugal, a associação de energias renováveis portuguesa também considera um”fraco progresso”, tendo apenas instalado 61 gigawatts de nova potência em 2019, agora totalizando 5,4 gigawatts de capacidade eólica instalada, toda ela em onshore.

Porém, a APREN salienta que existe uma oportunidade de reverter esta realidade fazendo referencia ao ao desenvolvimento do eólico offshore em Portugal: “Salienta-se que a primeira plataforma flutuante (8,4 gigawatts) do projeto WindFloat foi ligada à rede ainda no final de dezembro e em 2020 é esperada a ligação das duas restantes plataformas, de um projeto que terá uma capacidade total instalada de 25 gigawatts.

Segundo a entidade, este panorama coloca o país com uma maior responsabilidade em alcançar os objetivos estipulados no Plano Nacional de Energia e Clima 2030, segundo o qual deverá ter instalados e em operação 9,3 gigawatts de eólica até ao final da próxima década, levando a que o setor tenha que instalar 3,9 gigawatts em 10 anos.

Mas a responsabilidade não aumenta apenas para Portugal com o novo Pacto Ecológico Europeu, uma vez que, para cumprimento dos seus objetivos para 2030, a Europa deverá ter instalados até lá 323 gigawatts de eólica, mais 118 GW que a atual capacidade instalada (205 gigawatts).

“É por isso grande o número de desafios que se avizinham para o setor eólico em Portugal e também na Europa”, considera a APREN. “O caminho para os 9,3 gigawatts precisa de ser detalhadamente definido por forma a que se possam antecipar as eventuais dificuldades e implementar as medidas indicadas para as ultrapassar”, lê-se no comunicado.