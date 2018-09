Aprovado regulamento de bolsas de estudo universitárias e apoios a creches do Funchal

A reunião camarária do Funchal aprovou esta quinta-feira o regulamento de bolsas universitárias e ainda o regulamento relativo à natalidade que estende o apoio a todas as crianças que frequentem creches no município.

A expetativa é que as bolsas de estudo beneficiem cerca de 2000 estudantes universitários, que se encontrem a estudar na Madeira, ou no território continental, explicou João Pedro Vieira, vereador na Câmara Municipal do Funchal.

Quanto ao regulamento da natalidade, o vereador disse que a autarquia já deu apoio a 700 famílias, num valor de 150 mil euros, e que com o alargamento desse apoio a todas as crianças que frequentem creches do município, esta verba vai acabar por aumentar.