Aprovado voto de protesto contra abate de árvores na Rua do Bom Jesus

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou um voto de protesto, apresentado pelo PSD, contra o abate das árvores-do-fogo, da Rua do Bom Jesus, com os votos favoráveis dos sociais democratas, PCP, PTP, e MPT, a abstenção do CDS-PP e o ‘não’ da ‘Coligação Confiança’.

O deputado municipal do PSD, Alexandre da Silva, considerou que este abate de árvores, foi “irresponsável e incompetente”, e o “maior atentando ambiental” do município, acrescentando que esta decisão foi tomada “sem qualquer estudo prévio alternativo, técnico, biomecânico ou urbanístico”, que salvaguardasse aquele património.

“Antes da mesma ser uma manifestação política, antes da mesma ser uma manifestação cívica, a mesma é, sobretudo… uma manifestação de consciência”, disse o social democrata.

Para Alexandre Silva a autarquia tem sido incapaz de realizar qualquer obra de substituição de saneamento e de rede de esgoto “sem destruir” todas as árvores de uma artéria, referindo que apesar da autarquia ter anunciado a plantação de 18 novas árvores, a obra “não salvaguardou espaço” para a reposição das árvores destruídas.

O social democrata acusou ainda o presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, de ser o responsável por “empunhar o machado, naquela rua, qual Bomba de Hiroshima”.