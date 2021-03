APS lança simulador para o cálculo de custo de reconstrução de imóveis

A APS (Associação Portuguesa de Seguradores) lançou um simulador para o cálculo de custo de reconstrução de imóveis.

“Esta ferramenta, disponibilizada a partir de hoje de forma digital e gratuita, tem como objetivo apoiar os tomadores de seguro na determinação do capital a segurar nas apólices de seguros de Incêndio e Elementos da Natureza e de Multirriscos de habitação, e que corresponde ao custo de reconstrução de imóveis”, anunciou a associação das companhias de seguros.

“A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) disponibiliza a partir de hoje um simulador para o cálculo de custo de reconstrução de imóveis, o SCRIM (https://scrim.apseguradores.pt/)”, lê-se no comunicado.

“Com base num conjunto de informações a introduzir pelo utilizador – correspondentes à área, qualidade, localização, arquitetura e outros elementos caracterizadores do imóvel – é calculado no momento um valor de referência do custo de reconstrução da habitação, ou seja, o valor que custaria erguer de raiz, depois de totalmente destruído, um imóvel ou fração com um padrão equivalente”, adianta a associação.

A APS avisa que o valor obtido “poderá e deverá ser sempre objeto de ajustamento por parte do tomador do seguro no caso da fração ou imóvel apresentar características específicas face a uma habitação padrão equivalente”.