APS propõe ao Governo um sistema de proteção de riscos catastróficos

O setor segurador, através da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), apresentou ontem, sexta-feira, publicamente, no âmbito da Conferência “A gestão do risco em situação de catástrofe”, uma proposta de Sistema de Proteção de Riscos Catastróficos (SPRC), que já foi entregue ao Governo.

“A prioridade é garantir que Portugal tem um sistema de resposta eficaz ao risco sísmico e acessível à generalidade da população”, diz a APS liderada por José Galamba de Olveira, que adianta que “ressegurar o risco no mercado internacional permite que os prejuízos sejam repartidos mundialmente, em vez de serem exclusivamente suportados por Portugal”.

Responsabilidades de 8 mil milhões de euros e garantias do Estado

De acordo com o modelo agora proposto pela APS ao Governo, o setor segurador e ressegurador está disposto a assumir responsabilidades que podem atingir os 8 mil milhões de euros. Este limite de responsabilidade permite tornar o sistema acessível, em termos de custo, à generalidade da população.

“A implementação deste sistema de proteção depende da vontade política do Governo em avançar com um modelo deste tipo ou um modelo semelhante. O setor segurador está disponível para ser parte de uma solução nacional, uma vez que entendemos que o importante é o país ter um sistema estruturado para fazer face a este tipo de ocorrências”, explica José Galamba de Oliveira, presidente da APS.

A proposta de Sistema de Proteção de Riscos Catastróficos (SPRC), que já foi entregue ao Governo pela APS, pretende conferir, numa primeira fase, “proteção em caso da ocorrência de sismos e tsunamis, podendo numa segunda fase, o Sistema evoluir, em moldes diferentes, para a cobertura de outras catástrofes naturais que, fruto das alterações climáticas, começam de forma mais frequente a atingir o país, com impacto económico crescente”, explica a associação

Em caso de catástrofe, a prioridade do Estado deve ser recuperar os serviços públicos. A responsabilidade das seguradoras será recuperar as habitações e outro património privado, segurável. “Este será, por isso, um sistema onde todo o país contribui para o interesse nacional”, defende a associação.

Portugal é um país com elevada exposição ao risco sísmico e que “não dispõe, até ao momento, de uma solução estruturada para responder a uma eventualidade deste tipo, caso ela ocorra”, alerta a APS.

O país também não tem atualmente qualquer mecanismo de proteção, pois, na realidade, só 16% do total das habitações em Portugal têm proteção em caso de risco sísmico, avisa também a associação do setor.

De acordo com José Galamba de Oliveira, “experiências recentes em outras geografias, mostram que sistemas deste tipo têm sido eficazes. O país não deve, nem pode estar apenas dependente da ajuda externa quando estas situações ocorrem. Um sistema estruturado como o que propomos permite recuperar mais rapidamente a economia, a indústria e o sistema social do país, e aos cidadãos recuperar a normalidade das suas vidas”.

A APS diz que “está no ADN das seguradoras cobrir estes riscos. Primeiro porque têm experiência em gerir este tipo de ocorrências e também porque, a ser implementado, o Sistema de Proteção de Riscos Catastróficos permite repartir os custos económicos pelo mundo inteiro. Com este sistema, as perdas são repartidas à escala global, através da indústria seguradora e resseguradora”.

O sistema permite, ainda, ir acumulando e capitalizando recursos em Portugal, diminuindo a dependência do resseguro internacional ou aumentando a capacidade do sistema no seu todo, conclui a nota.