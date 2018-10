Arábia Saudita condiciona arranque de Wall Street

As tensões entre as potências ocidentais e a Arábia Saudita condicionaram a abertura dos mercados financeiros norte-americanos esta segunda-feira, 15 de outubro. A Reuters salienta que as três principais praças de Nova Iorque estão a sofrer os maiores declínios semanais dos últimos sete meses.

Este domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco solicitou ao executivo da Arábia Saudita que cooperasse na investigação do desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi e que autorizasse os investigadores a entrar no consulado saudita em Istambul. Perante os receios do escalar do impasse internacional, a bolsa saudita desvalorizou 28,6 mil milhões de euros em apenas duas horas.

Entre os principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones recua 0,25%, para os 25.275,75 pontos, e acompanhando estes números em baixa, o alargado S&P 500 perde 0,54%, para os 2.752,28 pontos. Na mesma linha, o tecnológico Nasdaq quebra 1,02%, para os 7.420,95 pontos. Já o Russell 2000 desvaloriza 0,38%, para os 1.540,76 pontos.

Para os analistas do Bankinter, as bolsas entram nesta nova semana com uma tendência ligeiramente negativa devido à queda das praças asiáticas e à atualidade política na Europa, marcada pelo fraco resultado dos aliados de Merkel na Baviera e pela ausência de acordo sobre o Brexit.

“A bolsa americana continua a ser o ativo que melhor retorno oferece a médio prazo, pelo que convém elevar a perspetiva e manter a calma. Pensamos que há elementos suficientes para tranquilizar os mercados esta semana: o petróleo caiu abaixo dos 80 dólares, os resultados empresariais americanos ainda são sólidos e a estabilização das moedas emergentes sugerem que não estamos numa situação de sell-off generalizado de ativos de risco”, assinalam, num research publicado esta manhã.

Os investidores suspeitam de que a liderança do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, seja impactada, destabilizando o país produtor de petróleo. “Entrámos numa fase volátil e errática no mercado, impulsionada principalmente pela aceleração das taxas de juros (…). A situação saudita aumenta essa volatilidade”, afirmou à agência noticiosa Andre Bakhos, managing director da New Vines Capital.

A cotação do barril de Brent recua 0,52% para 80,01 dólares, enquanto a cotação do crude WTI perde 0,36%, para 71,08 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, destaque para o ganho de 0,27% do euro face ao dólar (1,1590) e para a valorização de 0,13% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,3138).

Notícia atualizada às 15h22