Arábia Saudita duplica aposta no Softbank com mais 39 mil milhões de euros

A Arábia Saudita prepara-se para duplicar a sua aposta no Softbank, com o fundo de investimento do país a investir 39 mil milhões de euros no segundo Fundo de Visão de investimento do diretor-executivo, do Softbank, Masayoshi Son, revelou esta sexta-feira, 5 de outubro, a “Bloomberg”.

O Fundo de Investimento Público (PIF, na sigla em inglesa) está pronto para fazer o investimento, pois tenta encontrar formas de implantar uma receita na ordem dos 147 mil milhões de euros nos próximos três a quatro anos.

Essa verba será proveniente da venda de uma participação na Saudi Basic Industries Corporation e da oferta pública inicial da petrolífera estatal Aramco, segundo o presidente do PIF, Mohammed Bin Salman, que também é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita.