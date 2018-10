Arcebispo de Washington apresenta renúncia após escândalo sexual com menores

O cardeal arcebispo Donald Wuerl de Washington, apresentou a renúncia ao Papa Francisco e foi aceite. A renúncia vem semanas depois do nome do arcebispo e um dos líderes mais poderosos da Igreja Católica, estar envolvido em dois escândalos de abuso de menores, avança o ”NPR”, esta sexta feira, 12 de outubro.

As acusações mais sérias contra Wuerl ocorreram durante o seu mandato como bispo de Pittsburgh, entre 1988 e 2006. Segundo a agência noticiosa, o nome do cardeal foi repetidamente mencionado no relatório de cerca de 900 páginas do júri, acusando-o de transferir padres abusivos entre paróquias e de não informar outros líderes da igreja.

Várias vítimas de abuso sexual há muito que pedem a renúncia de Wuerl e esses pedidos tornaram-se mais frequentes após um relatório que descreve cerca de ”300 crimes” com ”padres predadores” de Pensilvânia, alguns sob a supervisão de Wuerl, avança a noticia.

O arcebispo afirmou que a sua saída vai permitir que a igreja “se concentre na cura e no futuro. Vai permitir que a Igreja local avance”. O cardeal ainda acrescentou: “Mais uma vez para qualquer erro no julgamento, peço desculpas e peço perdão”.

Wuerl, atualmente com 77 anos, já tinha tecnicamente apresentado a sua renúncia quando completou 75 anos, assim como fazem todos os bispos e cardeais católicos. Contudo, em raras exceções, alguns elementos da Igreja Católica são autorizados a permanecer em funções até aos 80 anos. Ainda que desde há uns anos tenha mantido um papel relativamente discreto em Washington, a renúncia de Donald Wuerl surge como uma decisão simbólica e importante e representa a queda de um dos mais poderosos líderes católicos.

O cardeal Donald Wuerl, com um percurso de mais de 50 anos nos mais altos corredores da Igreja Católica, é um dos grandes aliados do Papa Francisco e está incluído no reduzido grupo do Vaticano que escolhe os novos bispos, para além de ser um dos apenas dez cardeais norte-americanos.