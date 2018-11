Arrendamento a estudantes: estas são as zonas de Lisboa onde os preços mais baixaram

A Portela é a zona da Grande Lisboa que apresenta uma maior descida de preço no arrendamento a estudantes, com uma renda média mensal de 439 euros, o que representa uma descida de 128 euros face ao ano anterior (567 euros). As conclusões foram divulgadas através da plataforma online de alojamento para estudantes Uniplaces, esta quarta-feira.

Além da zona da Portela, também o Intendente, Parque das Nações, Sintra, Cais do Sodré registaram quebras no preço do arredamento mensal para os estudantes. O Parque das Nações surge na segunda posição com uma diminuição de 41 euros, sendo agora de 383 euros, face aos 424 do ano passado. Sintra é a que apresenta a renda mais baixa para os estudantes, com uma média de 257 euros para o arrendamento de quarto privado em casa partilhada.

No norte do país, esta plataforma identificou seis zonas onde o preço de arrendamento a estudantes baixou em 2018: Lordelo do Ouro, Pedrouços, Aldoar, Valbom, Oliveira do Douro e Vilar do Paraíso. Todas estas zonas registam atualmente rendas para estudantes abaixo dos 300 euros, com Valbom a verificar a maior descida, com uma renda média atual de 213 euros, o que representa uma descida de 137 euros comparativamente à renda média do ano anterior (350 euros).

“Apesar do valor médio do arrendamento ter aumentado, na generalidade, no último ano, existem determinadas localizações em Lisboa e no Porto onde ainda é possível encontrar opções de alojamento com rendas mais reduzidas face a 2017. O nosso objetivo é que os estudantes consigam, através da plataforma, encontrar alojamento seguro para a sua experiência de mobilidade, e com opções de modalidade de arrendamento mais acessíveis”, refere Inês Amaral deputy manager da Uniplaces em Portugal, Espanha e Itália.