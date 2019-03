As 20 principais companhias aéreas do mundo não cumprem compromissos contra o aquecimento global

Todas as 20 principais companhias aéreas do mundo correm o risco de ficar aquém da meta estipulada no Acordo Climático de Paris, assinado em 2015. Segundo a pesquisa da Transition Pathway Initiative da London School of Economics, nenhuma das companhias aéreas avaliadas tem uma meta de emissões depois de 2025, apesar dos compromissos de limitar os aumentos de temperatura para 2 °C ou menos.

Atualmente, nenhuma companhia aérea está a fazer o suficiente para reduzir as emissões de carbono a longo prazo, mas a a EasyJet é quem está à frente na corrida por ser a que produz as emissões de carbono mais baixas por quilometro percorrido por um passageiro, segundo o relatório. Depois da europeia, a Southwest, United, Qantas e Alaska Air são as companhias que prometem reduções mais notáveis nas emissões de carbono em 2020.

