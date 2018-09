As Forças Armadas não estão na moda

1. O caso Tancos e a história de armas furtadas que reapareceram misteriosamente, o desfecho da investigação e a colocação em causa de uma instituição como a PJM é uma das questões mais graves a que assistimos na sociedade portuguesa nos últimos anos.

Não são apenas os atos de terrorismo subjacentes que estão em causa. Está muito mais que isso. Começa por ser triste a detenção de um oficial de uma polícia, o que, não colocando em causa a instituição, compromete – à luz da opinião pública – a aura que existe sobre as Forças Armadas como o último baluarte de uma democracia com apenas algumas dezenas de anos.

Grave é ainda o facto de este não ter sido um caso isolado, pelo contrário. Recentemente, tivemos a história dos Comandos e antes disso a história dos fornecedores de produtos alimentares à Força Aérea, que também envolveu militares. Estes são os casos mediáticos porque não conhecemos os “insignificantes”. E o único comentário que nos apraz dizer é que é tudo gravíssimo.

O caso de Tancos teve um contexto especial com um oficial general a dar voz de prisão e os magistrados a sentirem-se contrariados mas a cumprirem todas as formalidades. Também é verdade que as Forças Armadas continuam a ser um instrumento indispensável dentro da estrutura social, mas não podem ser secundarizadas pelo simples facto de não estarem na moda. A sociedade atual não se revê na farda e na instituição que tem uma doutrina orientada, para além de que um oficial ao nível de um coronel ganha incrivelmente pouco.

Claro que nada disto pode justificar a corrupção, daí as situações ocorridas nos últimos meses serem gravíssimas. Tancos foi excecionalmente grave e não apenas no contexto nacional, mas também internacional em face das normas de segurança exigidas pela NATO. E não fiquemos apenas pelo responsável da PJM detido, importa também saber quem o nomeou.

2. O tema dos táxis chegou ao fim. Saíram os próprios prejudicados porque resolveram retroceder e não evoluir no tempo. Saiu o país prejudicado com a principal indústria a ser afetada. Perderam os consumidores como aliados. Os taxistas não são uma classe privilegiada. Trabalham muitas horas e em ambiente concorrencial difícil mas só a evolução lhes permitirá acautelar o futuro. E este está à porta com as plataformas.

3. A FED subiu os juros para o intervalo entre 2% e 2,25%, tal como era antecipado pelos analistas. A deliberação unânime do Comité de Política Monetária teve por base os dados macroeconómicos e as previsões trimestrais. Trump saiu reforçado internamente. A economia americana está a crescer e não precisa de estímulos. Ainda assim, os juros estão historicamente baixos, considerando os 5,7% que os juros de referência atingiram no início dos anos 70, e é possível que os juros voltem a subir este ano nos EUA. E, já agora, como fica a economia europeia?