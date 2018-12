As principais alterações nos impostos no próximo ano

Em 2019, os escalões do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) não vão ser atualizados. A proposta inicial do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) não previa essa atualização e, no âmbito da discussão na especialidade, as propostas de alteração do PCP e do CDS-PP para atualizar os escalões foram chumbadas (voto contra do PS e abstenção do PSD). Sem a atualização dos escalões, em linha com a inflação, os contribuintes que estejam nos limites superiores dos escalões e tenham aumento de salário no próximo ano poderão saltar de escalão e agravar assim o IRS a pagar, mas apenas em 2020.

Não há mexidas nos escalões, mas o prazo de entrega do IRS será alargado. Em 2019, a declaração de rendimentos terá que ser entregue entre 1 de abril e 30 de junho (antes era até 31 de maio). Outra alteração consiste nos rendimentos de horas extraordinárias e nas remunerações de anos anteriores que passam a ser objeto de retenção na fonte autónoma. Ou seja, esses valores deixam de somar ao salário-base do mês em que são pagos para determinar a taxa de retenção na fonte a aplicar. Mais, os cidadãos que emigraram entre 2011 e 2015 e que regressem a Portugal em 2019 ou 2020 terão acesso a um regime fiscal especial. Ao longo de cinco anos, esses contribuintes terão isenção de IRS sobre metade dos seus rendimentos, qualquer que seja o valor em causa ou a atividade exercida.

Destaque também para os benefícios fiscais à interioridade. Em 2019, as despesas com educação e rendas de habitação no interior do país resultam em bónus no IRS. Na prática, as famílias que tenham estudantes em escolas no interior vão poder deduzir 40% das despesas de educação, até um limite de mil euros. Os agregados familiares que mudam para o interior também terão direito a dedução de despesas de rendas reforçada, por um período de três anos (15% até um limite de mil euros). E destaque ainda para o aumento do denominado mínimo de existência, o limite de rendimento até ao qual se concede isenção de IRS. Com esse novo aumento em 2019, mais contribuintes ficarão isentos, total ou parcialmente, do pagamento de IRS, por não terem rendimentos suficientes.

Fim da coleta mínima

No que concerne ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), a partir de 2019 é eliminada a coleta mínima no IRC e dispensada a obrigatoriedade do pagamento especial por conta (PEC), o qual servia como adiantamento do pagamento do IRC ao Estado pelas empresas. Ao nível do IRC também há um conjunto de benefícios fiscais à interioridade, neste caso incentivando o investimento em territórios de baixa densidade. A redução do IRC nessas situações será feita em função dos postos de trabalho criados, podendo chegar à coleta zero.

Espetáculos beneficiados

Quanto ao IVA, vai passar, já em janeiro de 2019, da taxa de 13% para 6% nos bilhetes para touradas, espectáculos de canto, música, dança, teatro, cinema e circo, quer sejam em recintos fechados ou abertos. Excluídas desta redução ficam “as entradas em espectáculos de carácter pornográfico ou obsceno”, de acordo com o projeto de lei aprovado. Os eventos desportivos, nomeadamente os jogos de futebol, também mantêm a taxa máxima de 23% de IVA.

O IVA aplicado à eletricidade será reduzido ao longo de 2019, gradualmente, não imediatamente a partir de janeiro. O OE2019 prevê a redução do IVA de 23% para 6% na “componente fixa dos fornecimentos de eletricidade e de gás natural correspondente, respetivamente, a uma potência contratada que não ultrapasse 3,45 kVA (Kilovoltamperes) e a consumos em baixa pressão que não ultrapassem os 10.000 m3 anuais”. Na discussão na especialidade, o BE e o PCP ainda apresentaram propostas para que o IVA fosse reduzido na potência contratada até aos 6,9 kVA, mas não chegaram a ser votadas.

Novo adicional ao IMI

No Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), os contribuintes que pagam mais de 100 euros poderão liquidá-lo em três prestações, a partir de 2019. O OE2019 prevê a redução do montante – de 250 para 100 euros – que tem de ser saldado de uma vez só. Mais, a cobrança do IMI começará a ser feita em maio, em vez de abril. Entretanto, na discussão na especialidade foi aprovada outra alteração: a criação de um novo escalão do Adicional ao IMI (AIMI), com valor superior a 2 milhões euros, mediante propostas do BE e do PCP.

Na prática, os proprietários com imóveis de valor acima de 2 milhões de euros passará a ser aplicada uma taxa de 1,5%. O AIMI aplicava-se ao património com valor superior a 600 mil euros (ou 1,2 milhões no caso dos contribuintes casados). Tinha dois escalões: 0,7% para entre 600 mil e 1 milhão de euros; e 1% para mais de um 1 milhão. A partir de 2019, mantêm-se essas duas taxas e acrescenta-se uma taxa adicional de 1,5% à parcela do património superior a 2 milhões de euros.

Novo regime de emissões

O Imposto Único de Circulação (IUC) terá novas tabelas, atualizadas em função da inflação e ajustadas em conformidade com o novo regime de emissões. Trata-se do novo modelo de medição de emissões de dióxido de carbono denominado como Procedimento Global de Testes Harmonizados de Veículos Ligeiros (”Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure”). O Imposto Sobre Veículos (ISV) também terá novas tabelas. De forma a minorar estes dois aumentos fiscais, o Governo criou uma medida transitória durante 2019, aplicando um desconto sobre a componente ambiental.

Ainda no que respeita aos automóveis, mantém-se o agravamento de 500 euros no imposto sobre veículos para automóveis movidos a gasóleo. Este agravamento é de apenas 250 euros no caso dos veículos ligeiros de mercadorias, com a exceção dos veículos que apresentarem nos respetivos certificados de conformidade ou, na sua inexistência, nas homologações técnicas, um valor de emissão de partículas inferior a 0,001 g/km.

Aumentos variados

O imposto sobre o tabaco volta a aumentar em 2019, passando de 94,89 euros para 96,12 euros por mil cigarros. Também vão ser aumentados os impostos sobre os charutos, cigarrilhas, tabaco aquecido e tabaco líquido contendo nicotina (utilizado nos cigarros eletrónicos). Estes aumentos estão em linha com a inflação prevista.

O imposto do selo cobrado sobre as operações de crédito ao consumo também volta a aumentar em 2019. As taxas para créditos inferiores a um ano e os descobertos bancários passarão para 0,128%, acima dos 0,08% atuais. E o crédito entre um e cinco anos passará a ser tributado a 1,6%, acima dos 1% atuais.

Mais, o açúcar nos refrigerantes terá duas novas taxas, agravando a carga fiscal sobre as bebidas com mais de 80 gramas de açúcar por litro. E a taxa sobre o sacos plásticos também vai aumentar, de 8 para 12 cêntimos.