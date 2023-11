Jorge Veiga França, vice-presidente da INSULEUR, defende regulamentação específica para as regiões insulares, face às dos territórios continentais.

7 Novembro 2023, 07h45

O presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal-Câmara do Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), Jorge Veiga França, foi eleito vice-presidente do conselho da Direção da Rede de Câmaras de Comércio e Indústria Insulares da União Europeia (INSULEUR). Ao Económico Madeira, defende que deve existir uma regulamentação específica para estes territórios e a introdução de mais critérios para a atribuição de fundos comunitários a estas regiões.

Jorge Veiga França salienta que as regiões ultraperiféricas e insulares têm ganho maior relevo, no campo económico, dentro do território europeu, o que justifica a criação de uma regulamentação específica para este tipo de economias da União Europeia.

