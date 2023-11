ASAE apreende 123 mil euros em clínica de estética por suspeita de atividades ilegais

A ASAE apreendeu 123 mil euros numa clínica de estética em Lisboa no âmbito do combate ao crime de usurpação de funções receitas resultantes das atividades ilegais. A clínica, não identificada no comunicado da ASAE, tinha o dinheiro escondido num respiradouro de parede.

18 Novembro 2023, 10h58