Quanto menor for a presença do Estado na economia, mais importantes se tornam os instrumentos de regulação e supervisão. Após sucessivas vagas de privatizações de empresas públicas em Portugal, considera que essa importância foi acautelada?

Não. Não só não foi acautelada como muitos reguladores contribuíram para que o Estado fosse profundamente desgraduado enquanto garante do interesse público e como equilibrador dos objetivos estratégicos da nossa economia. O Estado foi assaltado com a complacência de alguns reguladores. Se olharmos para a privatização dos CTT, e para os encerramentos de estações que já levam a que uma parte dos concelhos nem sequer tenha uma loja aberta, temos bem a ideia da opção que existiu: limitar a ação futura dos reguladores e das restantes administrações públicas na atividade postal. Mas se repararmos no que aconteceu no setor financeiro, o dano é ainda maior. BdP e CMVM contribuíram para que Portugal esteja completamente dependente de agentes e interesses externos.

Identifica no livro um “problema grave” nos universos regulatório e de supervisão em Portugal, traduzido em quatro vetores. Defende a implementação de uma reforma estrutural a esse nível, visando “uma profunda mudança no paradigma regulatório”?

Toda a regulação deve ser repensada. Porém, a maior urgência é mesmo o BdP. Na regulação e supervisão, o BdP é a entidade mais arcaica e mais impenetrável que existe em Portugal. O banco central tem que se abrir aos portugueses no conhecimento que concede do seu funcionamento, na existência de equilíbrio de poderes internos, na forma como pratica a regulação e analisa os fenómenos regulatórios e, ainda, na clareza da supervisão. Até agora, pouco se constata da parte do governador em demissão evolutiva. Por outro lado, o BdP não sabe nada de nada da nova banca, da volatilização do sistema e dos produtos financeiros. Pior, só mesmo o regulador dos seguros.

