No 3.º trimestre de 2023, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões instaurou dois novos processos de contraordenação em processo comum, tendo concluído três.

5 Novembro 2023, 22h47

No 3.º trimestre de 2023, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões instaurou dois novos processos de contraordenação em processo comum, tendo concluído três.

As coimas aplicadas no âmbito desses processos de contraordenação totalizaram 33.060,00 euros, revela a ASF em comunicado publicado no site.

“Foram ainda proferidas duas decisões de condenação em processo sumaríssimo”, revela a instituição liderada por Margarida Corrêa de Aguiar.

“Os três processos de contraordenação concluídos respeitam a infrações ao Regime de Reparação de Acidentes de Trabalho e de Doenças Profissionais (Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro) e ao Regime Jurídico da Mediação de Seguros e Resseguros (Decreto-Lei n.º

144/2006, de 31 de julho)”, lê-se no comunicado.

A ASF diz ainda que “as duas decisões proferidas em processo sumaríssimo dizem respeito a infrações do diploma do Regime Jurídico da Mediação de Seguros e Resseguros, tendo um dos arguidos aceite a decisão.”.

Os processos resultaram na “condenação de duas pessoas coletivas, designadamente duas empresas de seguros, e uma pessoa singular”.

Foram igualmente arquivados cinco processos de averiguações, no decurso do 3.º trimestre de 2023, conclui o regulador dos seguros.