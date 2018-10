ASF vai passar a cooperar com o Banco de Cabo Verde

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões estabeleceu um protocolo de cooperação e assistência técnica com o Banco de Cabo Verde, que incide sobre três áreas principais: intercâmbio de informações, formação profissional e assistência técnica, diz o regulador dos seguros em comunicado.

O Protocolo, assinado pelo Presidente da ASF, José Figueiredo Almaça, e pelo Governador do Banco de Cabo Verde, João António Pinto Serra, “vem reforçar a cooperação bilateral entre as duas entidades, visando a promoção do desenvolvimento equilibrado do setor segurador e de fundos de pensões”, diz a ASF.

A cooperação passa por troca de publicações e estudos técnicos, o intercâmbio de informação e documentação não confidencial no domínio da supervisão, a realização de seminários e conferências e a organização de cursos e estágios de formação dirigidos a quadros técnicos e a grupos de especialistas.

“Em matéria de assistência técnica, o Protocolo abrange, ainda, a elaboração de estudos, projetos e pareceres de interesse comum, nos domínios das atribuições próprias das duas autoridades de supervisão”, lê-se na nota.