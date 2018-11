Assembleia da Madeira chumba recomendação sobre regionalização de portos

A Assembleia da Madeira rejeitou uma recomendação, apresentada pelo PTP, que previa a regionalização dos portos.

A recomendação teve votos contra do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do BE, PCP, JPP, do deputado independente, e do PTP, e a abstenção do PS.

Durante a discussão desta recomendação o PTP referiram que o executivo deveria aproveitar a reestruturação dos porto da região para regionalizar a exploração portuária, que passaria desta forma a ser gerida pela Madeira.

O CDS-PP defendeu o regime de licenciamento, enquanto que o PS alegou que o importante, no diz respeito à operação portuária da Madeira, é reduzir os preços das mercadorias.