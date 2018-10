Assembleia da Madeira dá parecer desfavorável ao OE 2019

A Assembleia Legislativa da Madeira deu um parecer desfavorável ao Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019).

Na Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo, da Assembleia Regional, o OE 2019 acabou por ter os votos contra do PSD e do CDS-PP, a abstenção do JPP e o voto favorável do PS.

A Assembleia Regional considerou que em termos de matérias regionais, no essencial, se assiste “à manutenção do impasse existente nos anos anteriores” contidos nos Orçamentos do Estado.

O OE 2019 foi considerado uma “absoluta e total desilusão” face aquilo que são as pretensões da Madeira, deixando críticas ao apoio que é dado pela República ao Novo Hospital da Madeira.

É ainda referido que assuntos como a dívida dos subsistemas de saúde ao Serviço Regional de Saúde (SESARAM) voltam a não ser incluídas na proposta de OE 2019, e que a proposta apresentada pelo Governo Central, relativamente às taxas de juro do empréstimo é “insuficiente e inaceitável”.