Assembleia da Madeira rejeita criação de plano de contingência para aeroporto

A Assembleia da Madeira rejeitou na generalidade, na última sessão plenária, de quarta-feira, a criação de um plano de contingência para o Aeroporto da Madeira, proposta pelo PS através de um projecto de resolução.

O projeto de resolução apresentado pelo PS teve os voos contra do PSD, e o voto favorável das bancadas parlamentares do CDS-PP, JPP, PS, PCP, BE, PTP, e Gil Canha, deputado independente.

O PS apresentou um projeto de resolução que tinha como intuito dar respostas às situações de inoperacionalidade que se têm verificado no Aeroporto da Madeira.

No projeto de resolução era defendido pelo PS a necessidade de se avançar com este plano de contingência tendo em conta o facto dos estudos sobre os limites de vento no Aeroporto da Madeira ainda não estarem concluídos, e pela inexistência de soluções no terreno que permitam dar resposta à inoperacionalidade verificada na infraestrutura aeroportuária.