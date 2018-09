Associação Mutualista Montepio lança poupança de subscrição online

Ler mais

A Poupança +Net é a nova solução de poupança da Associação Mutualista Montepio Geral. Trata-se de um novo poupança de subscrição online, a 6 anos, que remunera com uma TANB média de 1,307%, reservado a associados. Este não é vendido aos balcões da Caixa Económica Montepio Geral.

“A AMM quer estar cada vez mais próxima dos seus associados e valorizar a relação associativa, pelo que, depois do recente lançamento da Poupança Expresso Net a 3 anos, apresenta agora a Poupança +Net, uma nova forma de preparar o futuro. Esta modalidade de poupança a 6 anos remunera com uma TANB média de 1,307%”, diz a Associação liderada por Tomás Correia.

“De subscrição online, simples e cómoda, esta solução resulta do processo de modernização da AMM. Diversificámos a oferta de modo a oferecermos prazos de poupança diferenciados, com taxas remuneratórias atrativas. Afinal, se o tempo recompensa quem faz planos, a Associação Mutualista Montepio também”, assegura Rita Pinho Branco, diretora de Marketing e Comunicação da Instituição.

“Num mundo cada vez mais digital, é imperativo oferecermos serviços de acesso facilitado e cómodo, que se adaptem ao perfil dos associados. Por essa razão, a Poupança +Net pode ser subscrita exclusivamente online, e paga por referência multibanco”, conclui Rita Branco.

O período de inscrição deste novo produto é de 26 de setembro a 26 de outubro.

Este novo produto nasce numa altura em que a Associação procura recuperar parte da perda de receita que sofreu com a suspensão da venda desde fevereiro até agosto dos produtos da Mutualista aos balcões do banco Caixa Económica Montepio Geral. Tomás Correia disse em entrevista ao Jornal Económico na semana passada que até ao fim do ano, espera recuperar o suficiente para manter o mesmo balanço.

Só a 21 de agosto, a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) voltou a comercializar produtos mutualistas aos seus balcões, depois de uma suspensão temporária que serviu para adequar as vendas às novas regras financeiras. A aplicação Capital Certo, que é responsável pela maior fatia da receita da Associação Mutualista, passou então a designar-se Poupança Mutualista.

Esta suspensão da venda do ex-Montepio Capital Certo por vários meses comprometeu as metas inscritas no Programa de Ação e Orçamento para 2018, tal como admitiu na entrevista o Presidente da Associação Mutualista. A Montepio Geral – Associação Mutualista, tinha previsto financiar-se, este ano, com 970 milhões de euros captados através de produtos de capitalização. No Programa de Ação e Orçamento para 2018, definiu esse objetivo. Este montante “incorpora o pressuposto de reaplicação da quase totalidade dos 370 milhões de euros das séries Capital Certo que vão vencer” ao longo deste ano, dizia a Associação Mutualista no seu programa. Quanto ao restante montante, o objetivo passava por captar “cerca de 50 milhões de euros de novas poupanças por mês”, o que equivale a 600 milhões de euros no conjunto do ano.

Segundo o Eco, o produto mutualista Capital Certo, o mais vendido pela Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), está a registar um “buraco” de 115 milhões de euros este ano, num mau desempenho que vai comprometer os objetivos da instituição. Isto porque a Associação registou novas subscrições deste produto no valor de 145,2 milhões de euros entre janeiro e julho deste ano, mas o volume de novas aplicações foi insuficiente para fazer face aos 260 milhões de euros em resgates antecipados e vencimentos durante este período, segundo os dados a que o Eco teve acesso.