Associação Mutualista recebe 413 milhões do produto Montepio Capital Certo até outubro

O Programa de Ação e Orçamento da Associação Mutualista Montepio Geral desvenda que até ao final de outubro foram captadas poupanças mutualistas no montante de 413 milhões de euros, “para o que contribuiu a emissão de 21 séries da modalidade Montepio Capital Certo, estimando-se que, no final do ano, este valor venha a atingir 558 milhões de euros”.

“A evolução do ativo em 2018, que deverá atingir 3.852 milhões de euros no final de 2018, face a 3.947 milhões de euros em 2017, reflete o montante de vencimentos programados, de 417 milhões de euros, dos quais se destacam as séries da modalidade Montepio Capital Certo, que deverão totalizar 359 milhões de euros até final do ano”, lê-se no programa.

A base de associados atingia 615.337, no final do passado mês de outubro, “estimando-se que se mantenha sensivelmente nesse valor até final do ano”, diz ainda o documento.

O resultado líquido estimado para o final do ano é de 1,7 milhões de euros, menos 587 milhões que em 2017. A Mutualista explica que deverão concorrer para este lucro a melhoria dos resultados inerentes a associados, por via da relação entre a margem associativa e a variação das provisões técnicas, que deverão totalizar -17,4 milhões de euros (-19,5 milhões de euros em 2017).

Os resultados financeiros, em juros e rendimentos dos depósitos e da carteira de títulos, continuam muito penalizados pelo “extraordinário baixo nível das taxas de juro”, e deverão alcançar um valor estimado de 20 milhões de euros no final do ano, estima a associação.

Para o lucro contribuem ainda os outros resultados de exploração, referentes aos rendimentos líquidos das propriedades de investimento (imóveis de rendimento, que incluem residências sénior e de estudantes), num valor estimado de 5,8 milhões de euros; e a expectativa de reversão de 42 milhões de euros da imparidade constituída (em 2015 e 2017), no montante de 498 milhões de euros, para a Caixa Económica Montepio Geral, considerando a recente melhoria do respetivo desempenho, bem como do contexto de mercado.

