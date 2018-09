Ataques com banking trojans estão a ganhar força

Ler mais

A Check Point Software Technologies publicou o mais recente Índice de Impacto Global de Ameaças para o mês de Agosto de 2018.

Nele é revelado o aumento significativo em ataques que utilizam o banking trojan Ramnit. O Ramnit duplicou o seu impacto global nos últimos meses, impulsionado por uma campanha em grande escala que tem convertido os computadores das vítimas em servidores proxy.

Durante o mês de Agosto de 2018, o Ramnit passou para o 6º lugar no Índice de Ameaças. O cryptominer Coinhive manteve-se como o malware mais prevalecente, impactando 17% das organizações mundiais. O Dorkbot e o Andromeda ocupam o segundo e terceiro lugar, respectivamente, tendo um impacto global de 6% cada.

Conheça ainda o top 3 de malware em Portugal durante o mês de Agosto de 2018:

1. Coinhive – Este cryptominer causou um impacto nacional de 29,46%. O JavaScript implementado utiliza os recursos do computador do utilizador para a mineração da criptomoeda Monero.

2. Cryptoloot – É um cryptominer e concorrente do Coinhive que tenta tirar-lhe o tapete ao pedir uma percentagem menor de receitas aos websites. Este malware causou um impacto nacional de 17,32%.

3. Roughted – É um malvertising de grande escala utilizado para divulgar websites maliciosos e com conteúdos como burlas, adware e ransomware. Este causou um impacto nacional de 14,29%.