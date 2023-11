Joint venture dedicada ao investimento em saúde adquiriu a totalidade do capital das clínicas IMS e antiga clínica Dr. Ruy Puga, criando um player sectorial em Santarém.

14 Novembro 2023, 11h00

A joint venture criada pela Atena Equity Partners e pela 3T Portugal, dedicada ao investimento na saúde, na área hospitalar, reforçou a sua presença no centro do país com a aquisição das clínicas IMS e Dr. Ruy Puga. O investimento nestas duas unidades, localizadas em Santarém, “permite criar uma oferta integrada que vai desde as consultas ao diagnóstico e à cirurgia de ambulatório”, refere fonte do negócio em comunicado.

Estas unidades funcionarão em estreita articulação com o Hospital SOERAD em Torres Vedras, para atividade com internamento e atos médicos mais diferenciados. As três unidades “beneficiarão de um corpo clínico parcialmente comum, reforçando-se assim a oferta integrada cuidados de saúde na zona oeste e centro do país”.

A estratégia da joint venture para estes novos investimentos “passa por disponibilizar uma oferta alargada de cuidados de saúde de proximidade, com duas localizações que funcionarão de forma integrada, promovendo sinergias com a rede de unidades hospitalares do conjunto”.

A abordagem prevê que a IMS ofereça um vasto leque de serviços de diagnóstico, com consultas abertas em horário alargado e serviços de medicina dentária, mantendo também a sua atividade na área de medicina no trabalho e da Segurança e Higiene no Trabalho, refere ainda o comunicado. Simultaneamente, a estratégia prevê também o reforço da atividade cirúrgica de ambulatório em Santarém na antiga clínica Dr. Ruy Puga (que será alvo de rebranding).

As duas clínicas privadas agora adquiridas “beneficiam de um corpo médico e operacional compostos por de cerca 50 pessoas, realizando anualmente mais 10 mil atos médicos, entre exames, consultas e cirurgias”.

Estas aquisições inserem-se na estratégia de crescimento da joint venture entre a Atena Equity Partners e a 3T Portugal. A parceria anunciou recentemente o investimento no Hospital da Lapa, no Porto, depois de já ter concretizado a aquisição do Hospital Particular de Almada e do Hospital Soread em Torres Vedras.

O projeto conjunto da Atena Equity Partners e da 3T Portugal é liderado por uma equipa executiva sénior de gestores e empreendedores na área da saúde privada, nomeadamente por Eduardo Moniz (Partner na 3T Portugal e ex-CEO da British Hospital, IMI e CMR Sul), por Luís Campanha (ex-administrador da Affidea) e por Pedro de Albuquerque Mateus (ex-Luz Saúde, ex-CEO dos Hospitais Privados da Lusíadas Saúde e administrador da Malo Clinic).

A 3T Portugal acumula uma importante experiência de investimento na saúde privada, nomeadamente no British Hospital, na rede IMI e em unidades de hemodiálise. Por seu lado, a Atena Equity Partners é uma private equity com investimentos em sectores como a saúde, a educação e conhecimento, a tecnologia e a indústria, entre outros.