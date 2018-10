Ativos da InnoEnergy vão poupar mais de 800 milhões de euros em custos de energia

A InnoEnergy, motor de energia sustentável europeu apoiado pelo Instituto Europeu da Inovação e da Tecnologia (EIT), divulgou o seu relatório de impacto inaugural, no qual se conclui que os ativos da empresa irão poupar 809,5 milhões de euros em custos de energia.

Além disso, a análise refere ainda que estes ativos vão gerar 1.147 Gigawatts-hora de energia de fontes de energia limpa e reduzir as emissões de carbono num total de 5,5 milhões de toneladas em 25 anos, o equivalente a remover 47 mil carros da estrada.

O relatório foi apresentado durante o “The Business Booster”, um evento dedicado às inovações no setor energético, que decorre entre os dias 17 e 18 de outubro, na cidade de Copenhaga, na Dinamarca. Nesta terceira edição marcam presença mais de uma centena de startups, nove das quais portuguesas, que vão reunir-se com cerca de 200 empresas ligadas a este ramo.

As startups apoiadas pela InnoEnergy criaram até ao momento 1.741 empregos e trouxeram acesso à energia para 56 mil pessoas nos países em desenvolvimento desde 2011.

Elena Bou, diretora de Inovação da InnoEnergy, referiu durante a conferência de imprensa no TBB, que “é incrível ver o impacto que estamos a conseguir juntos e a consolidar a nossa posição como o parceiro de inovação confiável, orientando as empresas nos seus desafios”.

“As nossas 200 startups trouxeram à vida tecnologias inovadoras que estão a enfrentar os desafios energéticos da nossa sociedade em transformação, quer seja reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa ou criando empregos, estas empresas estão a criar um impacto perceptível na forma como a Europa pensa, desenvolve e utiliza energia sustentável”, disse.

Uma das startups portuguesas presentes no TBB é a Pro-Drone, fundada por André Moura, que resumiu aos jornalistas o trabalho que tem desenvolvido: “Já realizamos mais de 2.300 inspeções de lâminas na Europa e na América do Sul no nosso primeiro ano de operação comercial. Estamos orgulhosos de entregar inspeções robustas, de alta qualidade e seguras para mais de 15 clientes com planos ambiciosos de crescer globalmente em 2019”, explicou o porta-voz.