Atlético de Madrid dribla proibição de patrocínios de casas de apostas em Espanha

O Atlético de Madrid contornou a lei espanhola que impossibilita os clubes espanhóis de serem patrocinados por casas de apostas ao assinar um contrato de âmbito regional no continente asiático com a casa de apostas AYX, que também já patrocina a AS Roma.

A notícia é avançada pelo site “Palco23” que detalha que o atual líder da Liga espanhola assinou um acordo que entra imediatamente em vigor e terminará em junho de 2023.

O diretor comercial do Atlético de Madrid considera que este acordo com a AYX representa um apoio “importante a nível comercial” na estratégia de expansão do clube no continente asiático.

Do lado da AYX, os seus responsáveis assinalam que “esta cooperação estratégia com o Atlético de Madrid irá melhorar a interação entre os utilizadores” da casa de apostas e os adeptos do clube ‘colchonero’.

Com este acordo regional, o Atlético de Madrid dribla a lei que impede no patrocínio das casas de apostas aos clubes espanhóis, implementada no passado mês de novembro em Conselho de Ministros.

O Atlético de Madrid segue o exemplo do Espanyol e Bétis que nas últimas semanas também assinaram contratos de âmbito regional com empresas asiáticas do setor de casas de apostas.