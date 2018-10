Atrasos de pagamentos aumentam nas empresas europeias

De acordo com o mais recente Barómetro de Práticas de Pagamento na Europa ocidental divulgado pela Crédito y Caución, 58% das empresas (há um ano eram 56%) sentiram dificuldades financeiras na sua atividade devido a atrasos nos pagamentos por parte dos seus clientes B2B. O estudo baseia-se na participação de mais de 3.000 empresas a atuar nos mercados domésticos e de exportação de 13 países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grã-Bretanha, Grécia, Irlanda, Itália, Holanda e Suíça, diz o comunicado.

Em média, quase 42% do valor total das faturas B2B na Europa ocidental sofrem atrasos (há um ano, 41%). Ao nível dos mercados domésticos, os fornecedores na Grécia (51% do valor total das faturas) e em Itália (46%) foram os mais afetados. Os maiores afetados pelos atrasos nos pagamentos de clientes estrangeiros encontram-se na Grã- Bretanha (53% do valor total das faturas) e em França (51%).

Segundo o comunicado, o atraso no pagamento dos clientes B2B reflete-se num Período Médio de Pagamento mais alargado, que pode ter impacto negativo na liquidez das empresas, aumentando o risco de crédito comercial B2B. O estudo divulgado pela Crédito y Caución, em 2017, diz que os maiores aumentos no Período Médio de Pagamento registaram-se na Holanda (de 41 para 46 dias) e na Grã-Bretanha (de 31 para 35 dias).

Embora ainda tenham um sinal positivo, as previsões de crescimento das economias da Europa ocidental apontam para uma desaceleração de 2% em 2018 para 1,7% em 2019. A morosidade comercial é um problema crescente na Europa Ocidental, diz a Crédito y Caución.

“Com o Brexit e as medidas protecionistas, em grande medida impulsionadas pelos Estados Unidos, a adicionarem pressão aos mercados de exportação, o tecido empresarial está a começar a sentir um impacto negativo maior motivado pelos atrasos nos pagamentos de faturas”, explica ao barómetro.

O Barómetro de Práticas de Pagamento na Europa ocidental também analisa a opinião das empresas sobre os maiores riscos para o crescimento económico mundial nos próximos seis meses. Os dados revelam que para 45% das empresas, a evolução do protecionismo dos Estados Unidos no sentido de uma guerra comercial é o acontecimento com maior probabilidade de travar o crescimento económico nos próximos seis meses. A maior percentagem de empresas a partilhar esta opinião encontra-se na Dinamarca (60%).

Andreas Tesch, Chief Market Officer da Atradius NV, diz que “prevê-se que as perspetivas de crescimento mundial percam impulso, o que irá gerar uma perspetiva mais prudente para 2019. Provavelmente a tendência de diminuição das insolvências globais irá abrandar, com apenas 1% de diminuição prevista para o próximo ano. Tudo aponta para um horizonte de deterioração das perspetivas mundiais de risco de crédito comercial”, diz no comunicado.

O mesmo analista diz que “a proteção das faturas a pagamento é, nessa medida, de grande importância para as empresas. O seguro de crédito permite às empresas gerir os riscos inevitáveis de vender a crédito e pode ajudá-las a aproveitar as oportunidades de crescimento através de um comércio seguro e rentável”.