8 Novembro 2023, 10h25

A audição do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, no âmbito do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) foi adiada para esta sexta-feira.

A presença de Duarte Cordeiro estava prevista para esta quarta-feira, 8 de novembro, para as 15h30.

O adiamento acontece um dia depois do nome do ministro do Ambiente surgir numa investigação do Ministério Público no âmbito do negócio do lítio e hidrogénio.

De relembrar que, após se tornar público que Duarte Cordeiro poderia ser constituído arguido no caso (que não veio a acontecer), o ministro cancelou a sua agenda. Assim, este é o segundo compromisso político cancelado, o primeiro após a demissão do primeiro-ministro.