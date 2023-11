O ministro das Finanças mostrou-se pouco sensível às críticas de toda a oposição relativas ao Orçamento do Estado para 2024. E limitou-se a repetir sucessivamente argumentos que não eram novos.

14 Novembro 2023, 18h00

“O abrandamento a até a entrada em recessão de alguns dos mercados que são clientes das nossas exportações” irá induzir “grandes constrangimentos ao progresso das economias e Portugal não ficará fora deste quadro, disse o ministro das Finanças, Fernando Medina, numa audição parlamentar com a Comissão de Saúde, a última no quadro do Orçamento do Estado para 2024. A acrescentar, os juros altos “vão manter-se provavelmente até ao final do amo de 2024”.

Do lado bom, está o número de empregados, que continua a crescer, para além do turismo e mesmo de algumas indústrias pujantes – que defendem Portugal desta maré negra que Fernando Medina antecipa, vinda do exterior.

O governo definiu uma estratégia com o OE24: mais rendimentos – com uma justificação social que não passa despercebido a ninguém – mais investimento (nomeadamente o apoio ao investimento com capitais próprios) e mais proteção do futuro (o saldo orçamental positivo e o fundo para gastar a partir de 2026. O contributo da procura interna está, disse Medina, no horizonte, “para compensar o menor dinamismo dos mercados externos”.

Quando ao investimento, vem batendo recordes sucessivos – 17 mil milhões de euros só na primeira metade do ano – mas tendo isto a ver com a parte privada. Com o contributo, evidente, disse, da indicção ‘imposta’ pelo Orçamento do Estado. O ministro da Economia subtraiu-se a esmiuçar o diploma que está em votação, dado que o documento é já sobejamente conhecido.

Única referência ao “momento que hoje atravessamos”, Medina guardou para o final, mas só para se lhe referir assim.

Duarte Pacheco, do PSD, preferiu, “dado que este é o último orçamento deste governo”, fazer uma espécie de sumários dos ‘anos PS. “Em 2015, Portugal era o 18º país da União Europeia, em 2021 é o 21º, recordou, antes de referir-se à Roménia, por uma razão que carece de explicação, apesar de bastante usada. Isto na área do crescimento económico. “Está contente com este resultado?” Tanto mais, disse, porque pelo menos a recessão técnica está ao virar da próxima esquina dos trimestres.

Fernando Medina contrapôs que “Portugal convergiu em sete dos últimos oito anos”. “Espanha, França e Alemanha” foram os países “para os quais devemos olhar” e de que Portugal se aproximou. E desvalorizou “o impulso inicial de entrada”, que explica a ‘fúria’ empreendedora dos países de leste – que ainda por cima são muito povoados por doutores e engenheiros.

“Ficou evidente que está satisfeito com a nossa posição”, respondeu Duarte Pacheco, o que “não deixará os portugueses felizes””, disse Duarte Pacheco, antes de avançar para “o agravamento da carga fiscal. Pode dar as voltas que quiser, mas o OE diz que a carga fiscal do próximo ano é maior que a deste ano”. Em paralelo, ”os baixos níveis de execução dos investimentos e a degradação dos serviços públicos”. Entre todo o caos dos impostos, há, destacou “a iniquidade do IUC” – o que motivou a pergunta seguinte: o aumento é para acabar, “ou vai ter de se esperar pelo novo governo?”

Medica repetiu o que tem dito sobre carga fiscal, “que em 2024 é inferior à de 2015”. E que o aumento da receita se deve ao crescimento, “o que é uma boa notícia”: “um forte aumento da empregabilidade, dos salários”, ninguém falou da inflação, explicam a divergência das contas. O IUC não foi mencionado, o que levou Duarte Pacheco a considerar que Medina é a favor de que o PS deixe cair essa normal. Veio depois a degradação dos serviços públicos, resultantes da falta de investimento. Medica serviu-se desta vez com o exemplo do SNS que, “hoje, produz mais que o que produzia antes da pandemia. Serve mais pessoas com melhor qualidade que antes” – o que teria deixado alguns utentes que andam em bolandas de urgência para urgência verdadeiramente espantados, pelo menos se não estiverem em coma.

Miguel Cabrita, do PS, teve o desempenho que se lhe podia pedir. Não sem antes queixar-se de que o Presidente da República tenha decidido convocar eleições num quadro de um parlamento que tem uma maioria absoluta.

Um OE que “vai para o lixo em março”

André Ventura e Rui Afonso, do Chega, falaram sobre o partido de extrema-direita. O líder do partido começou por dizer que “ninguém demitiu António Costa. Não foi o Presidente da República, não foi o Parlamento, e pode ver o impacto que isso está a ter do ponto de vista internacional, e de que só o PS é responsável”. “este orçamento é para pegar em março e atirá-lo para o caixote do lixo: vou pegar nele e destruí-lo”. Uma “salvação nacional”, disse. Depois colocou algumas perguntas, mas eram meramente retóricas, dado que o OE24 é para ir para o lixo em março.

“Achei que vinha aqui dizer que iria votar a favor do Orçamento”, respondeu-lhe Medica, que recordou que as opções do documento vão ao encontro das opções de Ventura. “Bem-vindo ao Orçamento de 2024”, afirmou – para depois explicar pela enésima vez por que razão a receita fiscal aumenta por via da resposta positiva da economia. André Ventura não ficou convencido – para depois regressar ao IUC.

“A proposta que apresentámos, é uma proposta de aumento de 25 euros, que não tem relação com a campanha de distorção de que foi alvo. A linha que definimos não é um texto constitucional e por isso” pode ser retirado pelo Parlamento. Ventura quis esclarecer se o PS está disposto a mexer no assunto. “O grupo parlamentar do PS irá fazer a sua avaliação”, disse – como que abrindo a porta a uma qualquer alteração. De seguida, Ventura quis saber sobre cativações e sobre o PRR – onde 20% dos investimentos estão em estado crítico. “A nota que o UTAO, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, emitiu sobre matéria de cativação” não explica tudo, repetiu Medina. O Ministério das Finanças abdicou do poder micro que tinha sobre o dia-a-dia, que os passou para os ministérios”, explicou – ou seja, as cativações desapareceram, “terminaram”.

Para Rui Afonso, o país está num dos seus piores momentos dos últimos 50 anos, com um orçamento que é “inércia, inércia, inércia”, a que acrescenta “assistencialismo, assistencialismo, assistencialismo” – o que explica que a despesa do Estado esteja próxima dos 45% do PIB. “Em 2024, o país cairá numa quase estagnação económica”.

Cotim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, disse que “o Estado está a cobrar cada vez mais porque há mais gente a pagar. É uma espécie de movimento perpétuo. O que o ministro não diz é que as pessoas querem pagar menos”, e isso será visto quando “os portugueses forem por a cruzinha nas próximas eleições”. Especificando que “esta é a última audição”, Figueiredo disse que “não sabemos o que andamos a fazer ao dinheiro dos contribuintes” porque não há como avaliar sobre o impacto das medidas. E repetiu a pergunta: “quanto é que Portugal cresceria se não houvesse fundos públicos?”, isto antes de voltar ao IUC, que Medina voltou a esquecer.

Duarte Alves, do PCP disse que, dado o contexto – o último orçamento do governo – “vale a pena” fazer um apanhado dos oito anos passados. Degradação dos serviços públicos, excesso de deferência para com o défice e no final um fundo que é em mais de 90% indexado a exigências que já existem. Mais especificamente, Duarte Alves falou sobre comissões bancárias e sobre a enorme diferença de taxas entre operações passivas e operações ativas, querendo saber por que razão o governo deixa que o mercado aja sobre o sector – nomeadamente permitindo que a lógica da CGD seja estritamente igual à dos bancos privados.

O ministro explicou ser “totalmente incompreensível que um político de esquerda ”despreze o rigor das contas públicas e a redução da dívida pública” – “uma vez que os que mais sofrem quando não há essa preocupação são os mais pobres”. “É um discurso que podia vir da ala mais liberal da Assembleia da República”.

Já Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda voltou ao IUC. “Não consigo dizer melhor que o que disse: o governo sustenta o que propôs; já admitimos que pudesse haver correções. O grupo parlamentar avaliará” o que tem a apresentar. Para Mortágua “a quebra de rendimentos, a habitação e o SNS” é o que marca o OE24 – e a própria “recuperação de rendimentos” dá-se porque os sucessivos orçamentos permitiram que os portugueses empobrecessem ao longo de anos. “E não estamos a falar de rendimentos reais”. “Este Orçamento é um beco sem saída”, disse a líder do Bloco – antes de falar sobre os 2,3 mil milhões de euros de lucros dos quatro maiores bancos, que mais uma vez escapam a um imposto sobre lucros extraordinários, que podia pagar o aumento dos médicos. “Irresponsabilidade financeira”, acusou Medina para caraterizar as prioridades do Bloco em termos de políticas orçamentais.

O PAN e o Livre repetiram alguns dos temas que já tinham sido abordados – fora a questão do IVA para os alimentos dos animais de companhia.