Augusto Baganha: “Estou a ponderar a minha apresentação no IPDJ”

“Estou a ponderar a minha apresentação no IPDJ”. É desta forma que o ex-presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) reage à citação do Ministério da Educação pelo Tribunal de Sintra, esta terça-feira, 2 de outubro, para deduzir oposição, no prazo de dez dias, à providência cautelar interposta, na semana passada, por Baganha para tentar revogar a decisão do secretário de Estado da Juventude e Desporto de exonerá-lo do cargo de presidente do IPDJ.

Augusto Baganha considera que o despacho de exoneração “não está bem fundamentado”, não apontando “nenhum fundamento que permita concluir que o Conselho Diretivo não estava em condições de cumprir as suas funções”.

Augusto Baganha foi exonerado por João Paulo Rebelo que nomeou um novo presidente para o organismo, Vítor Pataco, assim como um novo Conselho Diretivo. Augusto Baganha foi afastado da liderança do IPDJ pelo Governo de António Costa a 20 de agosto, tendo acusado o secretário de Estado João Paulo Rebelo de motivações políticas e de ter cedido a pressões de “grandes clubes” insatisfeitos com as coimas e sanções disciplinares aplicadas pelo IPDJ.

Segundo o ex-presidente do IPDJ, decorre agora da citação do tribunal, a suspensão dos efeitos dos despachos do secretário de Estado da Juventude e Desporto (quer de dissolução do anterior conselho directivo do IPDJ quer de nomeação do novo conselho directivo). Os efeitos destes despachos “suspenderam-se”, defende Baganha, acrescentando que que, na prática, tem condições para assumir funções e que o IPDJ com este conselho diretivo “está paralisado, porque os membros não podem praticar quaisquer atos”.

Questionado sobre se pretende apresentar-se ainda esta semana no IPDJ, Baganha afirma: “Estou a ponderar. É uma matéria que tenho de analisar com a minha advogada”, confirmando que o Ministério da Educação.

O Jornal Económico questionou o gabinete de João Paulo Rebelo sobre esta citação ao Ministério da Educação, em cuja orgânica faz parte a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. Fonte oficial avançou que “no dia 2 de outubro de 2018, na sequência de notificação de providência cautelar intentada pelo ex-presidente do conselho diretivo do IPDJ, na qual é requerida a suspensão da eficácia dos despachos de dissolução do conselho diretivo do IPDJ e de designação, em regime de substituição, do novo conselho diretivo, o gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto acionou os meios jurídicos processuais ao dispor que evitem o efeito suspensivo da referida providência”.

Sobre se o atual corpo diretivo está suspenso, pelo que impossibilitado de exercer os seus cargos, a secretaria de Estado do Desporto dá conta de que “o processo corre os respetivos termos”, realçando que “a designação do conselho diretivo encontra-se assim, neste momento, em pleno efeito e o IPDJ mantém o seu regular funcionamento”.

Juristas contactados pelo Jornal Económico avançam, no entanto, que a suspensão dos despachos nestes casos mantém-se até ser pedido pelo Executivo e decidido pelo tribunal o interesse público, argumento que costuma ser invocado pelo Estado nas providências cautelares.

Augusto Baganha apresentou, a 25 de setembro, uma providência cautelar para tentar revogar a decisão do secretário de Estado da Juventude e Desporto de exonerá-lo do cargo de presidente do IPDJ, tendo sido substituído no cargo a 5 de Setembro pelo seu vice-presidente Vítor Pataco.

Esta iniciativa jurídica foi confirmada pelo ex-presidente do IPDJ na Assembleia da República, após ser ouvido na comissão de Desporto, ao sinalizar aos deputados que entrou com uma providência cautelar no tribunal por considerar que o despacho que confirmou a sua destituição do cargo não tem fundamento.

“A providência cautelar foi hoje [25 de Setembro] apresentada e vai seguir os seus trâmites legais na justiça”, referiu o antigo dirigente do Instituto, que já durante a Comissão Parlamentar tinha manifestado a sua indignação perante a decisão do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.

Baganha explicou aos deputados que “o despacho não está bem fundamentado, não elenca nenhum fundamento que permita concluir que o Conselho Diretivo não estava em condições de cumprir as suas funções”, mostrando-se “perfeitamente preparado para enfrentar qualquer que seja a decisão que for tomada pelo juiz”.

Augusto Baganha esteve sete anos na liderança do IPDJ e a sua saída aconteceu a cerca de um ano de terminar o mandato, com o secretária de Estado da Juventude e Desporto a escolher Vítor Pataco para o cargo.

A substituição gerou polémica, tendo Augusto Baganha criticado o sucessor Vítor Pataco, acusando-o de reter durante noves meses a notificação para o Sport Lisboa e Benfica alterar o regulamento de segurança e utilização do Estádio da Luz que reconhecia a concessão de apoio à claque dos “No Name Boys”. Uma atuação do seu então vice-presidente que consta de uma ata de uma reunião a 5 de maio de 2017 do IPDJ e que levou o anterior CD a avocar este processo, quando se deu a interdição do estádio do Benfica em julho de 2017 (durante quatro dias até o clube alterar o regulamento).

No âmbito deste processo, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República ouviu as explicações de Augusto Baganha e de João Paulo Rebelo.